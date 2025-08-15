Выходные августа: мягкое тепло и несколько летних сюрпризов

Август продолжает радовать теплом, а этот уик-энд подарит нам и солнечные дни, и немного свежести. По данным SINOPTIK.ua, чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится по всей Украине, поэтому будьте осторожны с огнем.

Суббота, 16 августа

Летняя жара с прохладными паузами. Солнце в этот день будет светить на полную. Воздух сухой, с высокой концентрацией пыльцы амброзии – аллергикам стоит позаботиться о защите. Утро и вечер принесут приятную прохладу, а днем ожидается настоящая жара, особенно на западе страны.

Восток (Харьков, Луганск) – +24…+29 °C, сухо и солнечно. На Харьковщине и Луганщине ощущается приятное дневное тепло и прохладные ночи. Легкий ветер смягчит ощущение жары.

Центр (Киев, Винница ) — +25…+29 °C, ясное небо, свежий воздух утром и вечером. В Киеве и Виннице — настоящая августовская погода без осадков.

Запад (Львов, Ужгород) — +27…+34 °C, жара достигает пика. На Львовщине и Закарпатье — жаркий, почти тропический день. В горах солнце особенно яркое, поэтому стоит прихватить головной убор.

Юг (Одесса, Николаев) — +27…+29 °C, сухо, море теплое. Отличная погода для отдыха на пляже, но солнечная активность будет высокой, так что крем от загара обязателен.

Если утром печет солнце — осень будет долгой и теплой. Вечерний ветер может намекать на быстрое похолодание, так что не удивляйтесь, если через пару дней станет прохладнее. Для огородников — отличный момент подкормить растения и полить грядки вечером, чтобы влага не испарилась. А тем, кто планирует прогулку или поездку — держаться в тени в полдень и не забывать про воду.

Воскресенье, 17 августа

Теплый день с возможными летними капризамиСолнце снова порадует теплом, но местами добавится разнообразие в виде кратковременных дождей и гроз. Наибольшие шансы на осадки — в центре, Карпатах и на Закарпатье. На востоке и юге — сухое и жаркое лето без пауз.

Восток (Харьков, Луганск) — +24…+32 °C, сухо и солнечно, жара немного усилится. В Харьковской области ощущается заметное потепление. Легкий ветерок принесет ощущение свежести.

Центр ( Киев , Винница) — +24…+32 °C, преимущественно ясно, но местами (Киевщина, Винниччина) возможен кратковременный дождь с грозой — быстро проходящий, поэтому не нарушит дневные планы.

Запад (Львов, Ужгород) — +25…+28 °C, комфортно и прохладно по сравнению с субботой. В Карпатах и Закарпатье — локальные дожди, возможны грозы. Прогноз обещает свежесть в горах — время для тех, кто любит походы.

Юг (Одесса, Николаев) — +30…+32 °C, жара активно превышает норму, без осадков. Солнечная активность на побережье (Крым, Одесчина) до УФ-7. Поэтому головной убор, солнцезащитный крем и вода — ваши лучшие друзья в этот день.

Тихое, ясное воскресенье — хороший знак для будущей осени: она обещает быть солнечной и теплой. Если вечером потянется туман — завтра можно ждать сухого, ясного дня. Хозяевам пора собирать ранние яблоки и груши, а всем остальным — наслаждаться вечерней прохладой после жары, открыв окна и впустив в дом свежий воздух.