Серпневі вихідні: лагідне тепло та декілька літніх сюрпризів

Серпень продовжує радувати теплом, а цей вікенд подарує нам і сонячну погоду, і трохи свіжості. За даними SINOPTIK.ua, надзвичайний рівень пожежної небезпеки триматиметься по всій Україні, тож обережно з вогнем.

Субота, 16 серпня

Літня спека з прохолодними паузами. Сонце цього дня сяятиме на повну. Повітря сухе, з великою концентрацією пилку амброзії – алергікам варто подбати про захист. Ранок і вечір принесуть приємну прохолоду, а день подарує справжню спеку, особливо на заході країни.

Схід (Харків, Луганськ) – +24…+29 °C, сухо й сонячно. На Харківщині й Луганщині відчуватиметься приємне денне тепло та прохолодні ночі. Легкий вітер пом’якшить відчуття спеки.

Центр (Київ, Вінниця ) – +25…+29 °C, ясне небо, свіже повітря вранці та ввечері. У Києві й Вінниці – справжня серпнева погода без опадів.

Захід (Львів, Ужгород) – +27…+34 °C, спека досягає піка. На Львівщині та Закарпатті – гарячий, майже тропічний день. У горах сонце яскраве, тож варто мати капелюх.

Південь (Одеса, Миколаїв) – +27…+29 °C, сухо, море тепле. Ідеальна погода для відпочинку на пляжі, але сонячна активність висока, тож крем від засмаги не завадить.

Якщо зранку пече сонце – осінь буде довгою й теплою. Вечірній вітер може натякати на швидке похолодання, тож не здивуйтеся, якщо вже за кілька днів стане свіжіше. Для господарів це чудовий момент підживити город і полити грядки під вечір, щоб волога не зникла. А для тих, хто планує прогулянку чи поїздку – варто триматися в тіні у полудень і не забувати про воду.

Неділя, 17 серпня

Теплий день з можливими літніми примхами. Сонце знову радуватиме теплом, але місцями погода додасть різнобарв’я у вигляді короткочасних дощів і гроз. Найбільше шансів на опади – у центрі, Карпатах і на Закарпатті. На сході й півдні – сухе та спекотне літо.

Схід (Харків, Луганськ) – +24…+32 °C, сухо, сонячно й більш спекотно. На Харківщині відчувається помітне потепління. Легкий вітерець принесе відчуття свіжості.

Центр ( Київ , Вінниця) – +24…+32 °C, переважно ясно, але місцями (Київщина, Вінниччина) можливий короткочасний дощ з грозою – швидкоплинний, тож не порушить плани на день.

Захід (Львів, Ужгород) – +25…+28 °C, комфортно і прохолодно порівняно з суботою. У Карпатах і Закарпатті – локальні дощі, можливі грози. Прогноз обіцяє свіжість у горах – час для тих, хто полюбляє походи.

Південь (Одеса, Миколаїв) – +30…+32 °C, спека активно перевищує норму, без опадів. Сонячна активність на узбережжі (Крим, Одещина) до УФ-7. Тож капелюх, сонцезахисний крем і вода – ваші найкращі друзі у цей день.

Тиха, ясна неділя – це гарний знак для майбутньої осені: вона обіцяє бути сонячною та теплою. Якщо ввечері потягнеться туман – завтра можна чекати сухого, ясного дня. Господарям час збирати ранні яблука й груші, а всім іншим – насолодитися вечірньою прохолодою після спеки, відкривши вікна та впустивши в дім свіже повітря.