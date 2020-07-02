Выведение из запоя: почему стоит обратиться к специалистам

Если у человека начинается алкогольная зависимость, это может привести к серьезным проблемам как в физическом, так и психологическом плане. Так происходит потому, что вследствие употребления алкоголя, начинает меняться восприятие реальности, а эндотрофен в организме вырабатывается только в том случае, когда человек употребляет. Соответственно, когда больной не пьет, он постоянно находится в подавленном настроении, может впадать в депрессию, апатию, у него появляются суицидальные мысли.

Что же касается физического состояния, то алкоголь разрушительно воздействует на все системы. Мы привыкли к тому, что алкоголь приводит к циррозу печени, но, помимо этого, он становится причиной инфарктов, инсультов, заболеваний нервной системы и еще десятков болезней.

Алкоголизм страшен в любой форме, но хуже всего запойный. Потому что находясь в запое, человек перестает адекватно воспринимать реальность, не контролирует себя и единственное что его волнует – где достать выпивку. Это приводит к отравлениям некачественным алкоголем, потере работы и даже семьи. Чтобы человек прекратил пить, единственное, что ему поможет – принудительный вывод из запоя. Любые уговоры и просьбы не подействуют, потому что у больного затуманенный рассудок, и он не может адекватно воспринимать то, что слышит.

Как происходит выведение из запоя

Если человек ушел в запой, нужно сразу же принимать меры, а не ожидать, что он сам одумается. Этого не будет. Больной будет пить, пока не закончится выпивка, деньги и любые возможности ее достать. А потом у него может начаться «белая горячка» или же откажет сердце, потому что не выдержит нагрузки.

Чтобы вывести больного из запоя, нужно сразу же обратиться в специализированную клинику. К вам на дом выедет бригада, которая окажет первую помощь. Больному введут медикаменты, которые очистят организм от токсинов и дадут поддержку органам, пострадавшим во время запоя.

После этого рекомендовано отправить больного в стационар, чтобы продолжить лечение. Когда больной находится под надзором врача, в случае ухудшения физического или психического состояния, медик сможет оказать помощь, которую не предоставят родственники в домашних условиях.

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