Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
18.07.2019, 14:21

WISH Family Space открыл новый отельный комплекс

WISH Family Space открыл новый отельный комплекс - Фото

VILLAS WISH – это 2 коттеджных комплекса с панорамным бассейном, детской игровой зоной и живописным озером

6 июля 2019 года у загородного комплекс WISH Family Space состоялось грандиозное открытие нового отельного комплекса VILLAS WISH Family Space, на открытии которого присутствовали медийные лица украинского шоу-бизнеса, включая MONATIK.

VILLAS WISH – это 2 коттеджных комплекса с панорамным бассейном, детской игровой зоной и живописным озером, которые являются линейным продолжением WISH Family Space. На территории отельного комплекса к услугам гостей представлено 28 номеров различных категорий, каждый из которых оборудован всем необходимым для приятного время провождения.

Новый загородный комплекс предлагает к услугам гостей доступно 3 ресторана: WISH GRILL на летней террасе VILLAS WISH Family Space, WISH Restaurant в основном комплексе WISH Family Space, а также Fito-кафе.

Приятным бонусом для всех постояльцев VILLAS WISH Family Space, станет возможность неограниченного доступа к помещениям и услугам загородного комплекса WISH Family Space (бассейны, wellness и SPA зонам, тренажерный зал, групповые тренировки по расписанию, детский и подростковый клубы).

Отправить:
Распечатать:
Теги: WISH Family Space
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 