WISH Family Space открыл новый отельный комплекс

6 июля 2019 года у загородного комплекс WISH Family Space состоялось грандиозное открытие нового отельного комплекса VILLAS WISH Family Space, на открытии которого присутствовали медийные лица украинского шоу-бизнеса, включая MONATIK.

VILLAS WISH – это 2 коттеджных комплекса с панорамным бассейном, детской игровой зоной и живописным озером, которые являются линейным продолжением WISH Family Space. На территории отельного комплекса к услугам гостей представлено 28 номеров различных категорий, каждый из которых оборудован всем необходимым для приятного время провождения.

Новый загородный комплекс предлагает к услугам гостей доступно 3 ресторана: WISH GRILL на летней террасе VILLAS WISH Family Space, WISH Restaurant в основном комплексе WISH Family Space, а также Fito-кафе.

Приятным бонусом для всех постояльцев VILLAS WISH Family Space, станет возможность неограниченного доступа к помещениям и услугам загородного комплекса WISH Family Space (бассейны, wellness и SPA зонам, тренажерный зал, групповые тренировки по расписанию, детский и подростковый клубы).