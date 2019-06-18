Я_Знаю_Героя: истории о людях, которых не сломили обстоятельства

#Я_Знаю_Героя - флешмоб, призванный показать, что в Украине есть много людей, которые несмотря на обстоятельства - войну и оккупацию - находят в себе силы не только жить дальше, но и помогать другим, бескорыстно творить, заниматься общественной и волонтерской деятельностью.

Написать такую ​​историю о своих знакомых, друзьях и близких, или же - о публичных людях, которыми вы восхищаетесь - можно здесь: https://heroes.mtot.gov.ua/i-know-hero/. После премодерации история появится в соответствующем разделе сайта.

Этот флешмоб является продолжением социально-информационного проекта ГЕРОИ НАШИХ СЕРДЕЦ, недавно начатого Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ).

В центре проекта зафиксированы в видеосюжетах реальные истории 9 героев, чьи жизни изменила война на Востоке и оккупация Крыма, но они выбрали не путь неверия. Они уже сегодня меняют историю и шаг за шагом строят мирное будущее. На первый взгляд они - простые люди, рядовые наши сограждане: хирург райбольницы, директор детдома, бизнесмен, кинематографист... Но судьбы их - удивительные, а сила воли - несокрушимая.

Директор Луганского областного детдома Екатерина Донцова помешала перевозке 69 детей в России и вернула их на родину (https://u.to/vWaXFQ).

Хирург Попаснянской райбольницы Александр Ковальчук провел под обстрелами 380 операций в почти круглосуточном режиме (https://u.to/cGmXFQ).

У бизнесмена горловчанина Вадима Миндзюка с началом войны боевики отобрали завод. Он нашел в себе силы открыть новый бизнес - но уже в Дитятках, поселке рядом с Чернобыльской зоной (https://u.to/MGeXFQ).

А самая большая мечта Шевкета Сейдаметова - искусного художника-постановщика таких шедевров украинского кино, как "Хайтарма" и "Киборги" - вернуться домой, в свободное от оккупантов украинский Крым, к родственникам и близким (https://u.to/T2iXFQ).

Их истории свидетельствуют: понятие "настоящий герой" - это не пустые слова. Такие герои - среди нас, их истории вдохновляют, ведь показывают, что этот мир - все еще место для борьбы за человеческие ценности даже в самых сложных обстоятельствах. И это - лишь маленькая часть историй, которые собрало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и объединило на сайте https://heroes.mtot.gov.ua/

Именно поэтому МТОТ призвал украинский делиться собственными историями о героях, которые противостоят обстоятельствам и с достоинством строят свою новую жизнь. "Если вы знакомы с людьми, которые стоят того, чтобы стать частью этого проекта, присылайте их истории нам, а мы расскажем о них всей Украине", - призывает министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Проект ГЕРОИ НАШИХ СЕРДЕЦ реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).