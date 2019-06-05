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05.06.2019, 17:00

Юрий Щуклин подает свои документы в ЦИК

Юрий Щуклин подает свои документы в ЦИК - Фото
Юрий Щуклин

Сегодня в прямом эфире на LIGA.NET он представит свою предвыборную программу

Бизнесмен, член логистического комитета EBA Юрий Щуклин подал свои документы для регистрации в ЦИК как кандидат в народные депутаты Украины по 78 избирательному округу. Сегодня в прямом эфире на LIGA.NET он представит свою предвыборную программу. 

Юрий Николаевич Шуклин

Родился 9 июля 1969 в городе Запорожье, в семье рабочих.

Украинец по национальности.

В 1984 году окончил среднюю общеобразовательную школу №91 в городе Запорожье.

После окончания школы, начал обучение в Борзнянскому совхоз-техникуме, в 1987 году по завершению обучения получил средне-техническое образование.

Трудовую деятельность начал в период обучения в техникуме, подрабатывая в основном грузчиком.

В 1987 году трудоустроился помощником пчеловода, в том же году был призван на службу в армию.

В период с 1987 года по 1989 прошел срочную военную службу.

С 1990 года, более 2 лет работал слесарем - электриком.

С 1993 года по 1995 год занимал должность директора ООО «Пивденьагропромсервис».

С 1995 года по 1998 год работал инженером отдела сбыта ООО «Нефтесервис».

В 1998-2001 годах - заместитель директора запорожского филиала ТЭП «ЮГИНТЕРТРАНС».

С 2001 года по 2009 год занимал должность коммерческого директора ООО «Алекс Трейд».

2009-2011 годы работал коммерческим директором ООО «Алекс Трейд и К».

Свое собственное дело начал в 1992 году в качестве предпринимателя, в дальнейшем основал ООО «Южагропромсервис». С 1998 году занимаюсь логистикой и грузоперевозками.

С 1992 года создавал рынок логистики.

В 2012 году создал ООО «Терминатор Плюс» - логистическую компанию.

В период с сентября 2015 по ноябрь 2018 был учредителем ООО «Зертек»

Сейчас осуществляю активную общественную деятельность, начатую с 2016 года путем учреждения общественной организации «АОГУ« Терминатор ». Возглавляемая мной организация осуществляет защиту граждан и всех потребителей от произвола и противоправных действий монополистов, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. С самого начала общественной деятельности обеспечено предоставление бесплатной юридической помощи гражданам при защите их прав и интересов в отношениях с поставщиками услуг ЖКХ.

Достижением общественной организации считаю передачи в конце 2018 году до суда уголовного дела на руководителя Запорожского Облгаза. Прекращено дальнейшее использование преступных схем с газом.

Благодаря доведению организацию служебных злоупотреблений главы Запорожской дирекции железнодорожных перевозок, последнего освобожден от занимаемой должности.

С 2018 года - член логистического комитета Европейской Бизнес Ассоциации.

Владею иностранными языками: английский (средний уровень), русский (в совершенстве).

Семейное положение - женат.

Жена - Агаркова Юлия Анатольевна

Имею двоих детей:

Сын - Щуклин Матвей Юрьевич

Дочь - Щуклина Мария Юрьевна

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Теги: Юрий Щуклин
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