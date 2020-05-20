Запуск нового приложения по предзаказу кофе и еды Oqami

Мобильное приложение Oqami — это не только возможность для пользователей быстрее получать заказы, но и возможность для бизнеса модернизировать процессы и оставаться на плаву даже в кризисные времена.

Разработчики длительное время вынашивали идею создания Oqami и решили начать работу в конце прошлого года. События 2020 года — пандемия и вынужденное закрытие многих кафе и ресторанов — еще раз доказали необходимость данного приложения.

Преимущества Oqami для клиентов

Главная задача Oqami — избавить покупателя от ожидания в очереди и сэкономить его время. Так же приложение помогает обезопасить клиентов от передачи возможных вирусов.

Oqami помогает не тратить лишнее время на ожидание: клиент выбирает что хочет, делает предзаказ дома или на работе, оплачивает, приходит и сразу же получает горячий кофе или вкусный ужин. Такой формат подойдет для людей, у которых загруженный график или которые не хотят находиться в скоплении людей, а так же для тех, кто ценит свое время или избегает излишнего общения. В этом случае клиент может просто забрать заказ. Если же есть желание провести время в ресторане или кафе — можно сразу приступить к трапезе.

Оплата в мобильном приложении — стандарт, которого придерживаются в развитых странах. Это снижает количество контактов с наличными деньгами — передатчиком вирусов и инфекций. Кроме этого, иногда банально нет сдачи или мелких денег. При помощи Oqami даже чаевые любимому баристе можно оставить через мобильное приложение.

Также при создании приложения учитываются вкусы постоянных клиентов — не нужно будет каждый раз вводить данные желаемого заказа. Оками будет сохранять данные заказов и давать возможность совершать повторные заказы одним нажатием кнопки.

Oqami для бизнеса

Несколько месяцев карантина и закрытия заведений показало необходимость переформатирования бизнеса, чтобы иметь возможность выжить в любые времена. Мы предполагаем, что карантин вернется к нам в той или иной форме или будет продлен как минимум, поэтому возвращаться к старым процесам категорически нельзя, а как максимум — владельцы кафе и ресторанов благодаря приложению Oqami смогут изменить бизнес-процессы и предоставить своим клиентам превосходный сервис:

Как мы знаем — минимизация наличного оборота существенно снижает риски ведения бизнеса.

При помощи приложения владельцы заведений смогут контролировать эффективность обработки заказов и работу сотрудников.

Oqami — это еще один маркетинговый канал.

Не нужно платить за установку или настройку приложения.



«Доставка выручила многих во время карантина. Но по мере возвращения к нормальной жизни с работой, личными встречами и многочисленными делами, возможность быстро забрать заказ по пути на работу или по делам станет одной из самых востребованных. Особенно это актуально для кофе, так как цена доставки может быть дороже самого напитка», — Василий Архипов, основатель сервиса Oqami.

Оставить заявку на мобильное приложение можно на официальном сайте oqami.com/ru