Жаркие скидки: автоматизируйте и экономьте с Торгсофт

Только с 24 по 25 июля предприниматели имеют возможность обновить свой бизнес, инвестировав в автоматизацию на выгодных условиях.

Условия акции:

Скидка -15% действует на:

Программу учета Торгсофт: лицензии "Старт", "Ультра" и "Терминал".

Все дополнительные опции.

Договор сервисного обслуживания клиентов (ДСО).

Это идеальное время для тех, кто стремится получить лучшие инструменты для управления бизнесом, уменьшить расходы и повысить эффективность работы.

Что такое Торгсофт?

Торгсофт — это украинская программа учета для автоматизации розничной, оптовой, интернет-торговли, сферы услуг, складов и производств. Это комплексный инструмент, который позволяет не просто вести учет, но и управлять бизнесом.

Программа помогает предпринимателям оптимизировать множество процессов: управлять товарными запасами, вести продажи, учет ассортимента и клиентов, анализировать результаты торговли системно, прозрачно, без ошибок. Она универсальна, ведь подходит для любой сферы и формата бизнеса: от маленького магазина до торговой сети.

Примеры выгодной автоматизации для разных бизнесов

Для начального учета достаточно базовых функций программы, которые реализованы в лицензии "Старт": это учет товаров, контроль остатков, продажи, переучет, базовые отчеты и аналитика.

В условиях частых отключений света, предпринимателям пригодится дополнительная опция "Торгсофт Гибрид", позволяющая вести продажи офлайн, сохраняя все необходимые данные. Для удобства и точности учета безналичных расчетов, стоит сразу подключить к программе банковский терминал:

Торгсофт-Старт: 6990 грн.

Торгсофт Гибрид: продажа товара без интернета: 2150 грн.

Подключение банковского терминала: 1990 грн.

Итого: 11 130 грн.

Скидка -15%: 9 460 грн.

Если же у вас магазин-склад и вы хотите вести одновременно учет интернет-торговли и розничной точки, вам подойдет лицензия "Ультра" и дополнительные опции, которые закроют важные потребности бизнеса:

Торгсофт-Ультра (1 рабочее место): 14990 грн.

Программный РРО: 3990 грн.

Подключение банковского терминала: 1990 грн.

Мобильное приложение Торгсофт: 3630 грн.

Итого: 24 600 грн.

Скидка -15%: 20 910 грн.

Для автоматизации торговой сети с собственным производством подойдет версия программы "Торгсофт-Терминал", которая позволяет централизованно управлять сетью магазинов, объединяя данные с нескольких торговых точек в одну систему.

https://torgsoft.ua/articles/news/akciya/

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