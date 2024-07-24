Спекотні знижки: автоматизуйте та заощаджуйте з Торгсофт

Українська компанія-розробник облікової системи Торгсофт пропонує знижки -15% на основні продукти — програму обліку, опції та сервісне обслуговування.

Лише з 24 по 25 липня підприємці мають нагоду оновити свій бізнес, інвестувавши в автоматизацію на вигідних умовах.

Умови акції:

Знижка -15% діє на:

Програму обліку Торгсофт: ліцензії "Старт", "Ультра" та "Термінал"

Усі додаткові опції.

Договір сервісного обслуговування клієнтів (ДСО).

Це ідеальний час для тих, хто прагне отримати найкращі інструменти для управління бізнесом, зменшити витрати та підвищити ефективність роботи.

Що таке Торгсофт?

Торгсофт — це українська програма обліку для автоматизації роздрібної, гуртової, інтернет-торгівлі, сфери послуг, складів та виробництв. Це комплексний інструмент, котрий дозволяє не просто вести облік, а й керувати бізнесом.

Програма допомагає підприємцям оптимізувати безліч процесів: управляти товарними запасами, вести продажі, облік асортименту й клієнтів, аналізувати результати торгівлі системно, прозоро, без помилок. Вона універсальна, адже підходить для будь-якої сфери й формату бізнесу: від маленького магазину до торговельної мережі.

Приклади вигідної автоматизації для різних бізнесів

Для початкового обліку достатньо базових функцій програми, які реалізовані в ліцензії "Старт": це облік товарів, контроль залишків, продажі, переоблік, базові звіти та аналітика.

В умовах частих відключень світла, підприємцям стане в пригоді додаткова опція "Торгсофт Гібрид", що дозволяє вести продажі офлайн, зберігаючи всі необхідні дані. Для зручності й точності обліку безготівкових розрахунків, варто одразу під'єднати до програми банківський термінал:

Торгсофт-Старт: 6990 грн

Торгсофт Гібрид: продаж товару без інтернету: 2150 грн

Підключення банківського термінала: 1990 грн.

Разом: 11 130 грн.

Знижка -15%: 9 460 грн.

Якщо ж у вас магазин-склад і ви бажаєте вести одночасно облік інтернет-торгівлі й роздрібної точки, вам підійде ліцензія "Ультра" та додаткові опції, котрі закриють важливі потреби бізнесу:

Торгсофт-Ультра (1 робоче місце): 14990 грн

Програмний РРО: 3990 грн

Підключення банківського термінала: 1990 грн

Мобільний додаток Торгсофт: 3630 грн

Разом: 24 600 грн

Знижка -15%: 20 910 грн.

Для автоматизації торговельної мережі з власним виробництвом підійде версія програми "Торгсофт-Термінал", яка дозволяє централізовано управляти мережею магазинів, об'єднуючи дані з кількох торгових точок в одну систему.

https://torgsoft.ua/articles/news/akciya/

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