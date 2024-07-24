Спекотні знижки: автоматизуйте та заощаджуйте з Торгсофт
Зміст:
  1. Умови акції:
  2. Що таке Торгсофт?
  3. Приклади вигідної автоматизації для різних бізнесів

Лише з 24 по 25 липня підприємці мають нагоду оновити свій бізнес, інвестувавши в автоматизацію на вигідних умовах.

Умови акції:

Знижка -15% діє на:

  • Програму обліку Торгсофт: ліцензії "Старт", "Ультра" та "Термінал"
  • Усі додаткові опції.
  • Договір сервісного обслуговування клієнтів (ДСО).

Це ідеальний час для тих, хто прагне отримати найкращі інструменти для управління бізнесом, зменшити витрати та підвищити ефективність роботи.

Що таке Торгсофт?

Торгсофт — це українська програма обліку для автоматизації роздрібної, гуртової, інтернет-торгівлі, сфери послуг, складів та виробництв. Це комплексний інструмент, котрий дозволяє не просто вести облік, а й керувати бізнесом.

Програма допомагає підприємцям оптимізувати безліч процесів: управляти товарними запасами, вести продажі, облік асортименту й клієнтів, аналізувати результати торгівлі системно, прозоро, без помилок. Вона універсальна, адже підходить для будь-якої сфери й формату бізнесу: від маленького магазину до торговельної мережі.

Приклади вигідної автоматизації для різних бізнесів

Спекотні знижки: автоматизуйте та заощаджуйте з Торгсофт

Для початкового обліку достатньо базових функцій програми, які реалізовані в ліцензії "Старт": це облік товарів, контроль залишків, продажі, переоблік, базові звіти та аналітика.

В умовах частих відключень світла, підприємцям стане в пригоді додаткова опція "Торгсофт Гібрид", що дозволяє вести продажі офлайн, зберігаючи всі необхідні дані. Для зручності й точності обліку безготівкових розрахунків, варто одразу під'єднати до програми банківський термінал:

  • Торгсофт-Старт: 6990 грн
  • Торгсофт Гібрид: продаж товару без інтернету: 2150 грн
  • Підключення банківського термінала: 1990 грн.
  • Разом: 11 130 грн.
  • Знижка -15%: 9 460 грн. 

Якщо ж у вас магазин-склад і ви бажаєте вести одночасно облік інтернет-торгівлі й роздрібної точки, вам підійде ліцензія "Ультра" та додаткові опції, котрі закриють важливі потреби бізнесу:

  • Торгсофт-Ультра (1 робоче місце): 14990 грн
  • Програмний РРО: 3990 грн
  • Підключення банківського термінала: 1990 грн
  • Мобільний додаток Торгсофт: 3630 грн
  • Разом: 24 600 грн
  • Знижка -15%: 20 910 грн. 

Для автоматизації торговельної мережі з власним виробництвом підійде версія програми "Торгсофт-Термінал", яка дозволяє централізовано управляти мережею магазинів, об'єднуючи дані з кількох торгових точок в одну систему.

https://torgsoft.ua/articles/news/akciya/

 +380675583784

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