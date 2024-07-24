Спекотні знижки: автоматизуйте та заощаджуйте з Торгсофт
Лише з 24 по 25 липня підприємці мають нагоду оновити свій бізнес, інвестувавши в автоматизацію на вигідних умовах.
Умови акції:
Знижка -15% діє на:
- Програму обліку Торгсофт: ліцензії "Старт", "Ультра" та "Термінал"
- Усі додаткові опції.
- Договір сервісного обслуговування клієнтів (ДСО).
Це ідеальний час для тих, хто прагне отримати найкращі інструменти для управління бізнесом, зменшити витрати та підвищити ефективність роботи.
Що таке Торгсофт?
Торгсофт — це українська програма обліку для автоматизації роздрібної, гуртової, інтернет-торгівлі, сфери послуг, складів та виробництв. Це комплексний інструмент, котрий дозволяє не просто вести облік, а й керувати бізнесом.
Програма допомагає підприємцям оптимізувати безліч процесів: управляти товарними запасами, вести продажі, облік асортименту й клієнтів, аналізувати результати торгівлі системно, прозоро, без помилок. Вона універсальна, адже підходить для будь-якої сфери й формату бізнесу: від маленького магазину до торговельної мережі.
Приклади вигідної автоматизації для різних бізнесів
Для початкового обліку достатньо базових функцій програми, які реалізовані в ліцензії "Старт": це облік товарів, контроль залишків, продажі, переоблік, базові звіти та аналітика.
В умовах частих відключень світла, підприємцям стане в пригоді додаткова опція "Торгсофт Гібрид", що дозволяє вести продажі офлайн, зберігаючи всі необхідні дані. Для зручності й точності обліку безготівкових розрахунків, варто одразу під'єднати до програми банківський термінал:
- Торгсофт-Старт: 6990 грн
- Торгсофт Гібрид: продаж товару без інтернету: 2150 грн
- Підключення банківського термінала: 1990 грн.
- Разом: 11 130 грн.
- Знижка -15%: 9 460 грн.
Якщо ж у вас магазин-склад і ви бажаєте вести одночасно облік інтернет-торгівлі й роздрібної точки, вам підійде ліцензія "Ультра" та додаткові опції, котрі закриють важливі потреби бізнесу:
- Торгсофт-Ультра (1 робоче місце): 14990 грн
- Програмний РРО: 3990 грн
- Підключення банківського термінала: 1990 грн
- Мобільний додаток Торгсофт: 3630 грн
- Разом: 24 600 грн
- Знижка -15%: 20 910 грн.
Для автоматизації торговельної мережі з власним виробництвом підійде версія програми "Торгсофт-Термінал", яка дозволяє централізовано управляти мережею магазинів, об'єднуючи дані з кількох торгових точок в одну систему.
https://torgsoft.ua/articles/news/akciya/
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