Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не смогут договориться, считает писатель и автор Youtube-канала "Им Т.Г. Шевченко" Виталий Капранов. Об этом он рассказал в новом выпуске LIGA Talk .

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"Наше главное преимущество в том, что Трамп с Путиным никогда не договорятся. Ну никогда и ни о чем. Потому что каждый из них считает себя заместителем Господа Бога по вопросам земного шара. Как может один Господь Бог договориться с другим Господом Богом? Ну это невозможно", – заявил Капранов.

По мнению писателя, в сегодняшней ситуации нет ни одной параллели с Мюнхенским сговором 1938 года.

Он напомнил о приписываемой британскому премьер-министру времен Второй мировой войны Уинстону Черчиллю фразе: "Американцы обязательно примут правильное решение, только сначала попробуют все неправильные".

"Они еще не пробовали договориться с Путиным. Вот сегодня у нас последний акт, последнее неправильное решение США, и мы просто должны это пережить", – считает Капранов.

Посмотреть этот фрагмент или полное видео можно в начале новости или по ссылке на Youtube.

СПРАВКА Мюнхенское соглашение – документ, подписанный в 1938 году нацистским диктатором Адольфом Гитлером, его фашистским "коллегой" Бенито Муссолини и британским и французским премьерами Невиллом Чемберленом и Эдуардом Даладье. По договору Германии была передана Судетская область Чехословакии, где преимущественно проживало немецкое население. При этом саму Чехословакию не пригласили на конференцию.



Документ принято считать примером провала политики умиротворения агрессора, поскольку договор не предотвратил дальнейшую оккупацию нацистами чешской части Чехословакии и развязывание ими Второй мировой войны.