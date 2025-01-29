Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володими Путін не зможуть домовитися, вважає письменник та автор Youtube-каналу "Ім Т.Г. Шевченка" Віталій Капранов. Про це він розповів у новому випуску LIGA Talk.

"Наша головна перевага в тому, що Трамп з Путіним ніколи не домовляться. Ну ніколи й ні про що. Тому що кожен з них вважає себе заступником Господа Бога з питань земної кулі. Як може один Господь Бог домовитися з іншим Господом Богом? Ну це неможливо", – заявив Капранов.

На думку письменника, у сьогоднішній ситуації немає жодної паралелі з Мюнхенською змовою 1938 року.

Він нагадав про фразу, котра приписується британському прем'єр-міністру часів Другої світової війни Вінстону Черчиллю: "Американці обов'язково ухвалять правильне рішення, тільки спочатку спробують усі неправильні".

"Вони ще не пробували домовитися з Путіним. От сьогодні ми маємо останній акт, останнє неправильне рішення США, і ми просто повинні це пережити", – вважає Капранов.

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ДОВІДКА Мюнхенська угода – документ, підписаний у 1938 році нацистським диктатором Адольфом Гітлером, його фашистським "колегою" Беніто Муссоліні та британським й французьким прем'єрами Невіллом Чемберленом та Едуардом Даладьє. За договором Німеччині передали Судетську область Чехословаччини, де переважно мешкало німецьке населення. При цьому саму Чехословаччину не запросили на конференцію.



Документ заведено вважати прикладом провалу політики умиротворення агресора, оскільки договір не запобіг подальшій окупації нацистами чеської частини Чехословаччини та розв'язуванню ними Другої світової війни.