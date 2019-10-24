Результат полиграфа: депутатам предлагали взятки – видео

Председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации Жаннетта Половникова сообщила, что по результатам проверки на детекторе лжи, было установлено, что депутату от Слуги народа Ольге Василевской-Смаглюк известно о предложениях взяток нардепам. Об этом она заявила в эфире 112 Украина.

"Она немного скрывает информацию о том, что подобные – это зафиксировано – предложения были. Возможно, не непосредственно к ней, потому что реакция имеет более ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения", - рассказала Половникова.

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Специалист заверяет, что сама Василевская-Смаглюк взяток не брала.

"С искренним сердцем могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег она не брала ни разу, никаких, за решение вопросов", - сообщила Половникова.

В то же время полиграфолог сообщила, что нардеп скрывает свои подозрения на счет того, кто мог согласиться на подобные предложения.

По словам Половниковой, более точные результаты исследования будут завтра во второй половине дня.

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