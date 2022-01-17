В Кременчуге произошел пожар на заправке: микроавтобус врезался в цистерну – фото, видео

В городе Кременчуг Полтавской области восемь часов горела цистерна на АЗС Мотто после того, как в нее врезался микроавтобус. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что сообщение о пожаре на заправке поступило в 22:10 16 января. В результате ДТП микроавтобус врезался в газовую емкость объемом пять кубометров. В результате загорелись и цистерна, и автобус.

Пожар удалось потушить к 06:00 утра. С огнем боролись 25 спасателей и четыре единицы техники. В ГСЧС не уточняют, были ли жертвы и пострадавшие.

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В октябре 2021-го несколько дней бушевал пожар на АЗС в Харьковской области.

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Марк Сировой

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