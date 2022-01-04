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В Киеве горел клуб ЮБК на Трухановом острове. В заведении говорят о поджоге – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 15:25
Пожар в клубе ЮБК, Киев, Труханов остров (скриншот видео ГСЧС)
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В ночь с 3 на 4 января произошел крупный пожар в летнем клубе ЮБК на Трухановом острове в Киеве. Об этом сообщают пресс-служба столичного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций и Telegram-канал ЮБК.

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Спасатели пишут, что получили сообщение о пожаре в недействующем здании 3 января в 23:20. В 00:22 огонь локализовали на площади 500 кв. м, а в 00:57 ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет, с огнем боролись 15 спасателей, которые использовали три единицы техники. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

В Telegram-канале ЮБК написали, что считают случившееся поджогом. Там пообещали сообщить о деталях позже, а также заверили – клуб восстановят.

В Киеве горел клуб ЮБК на Трухановом острове. В заведении говорят о поджоге – фото, видео

В Киеве горел клуб ЮБК на Трухановом острове. В заведении говорят о поджоге – фото, видео

В Киеве горел клуб ЮБК на Трухановом острове. В заведении говорят о поджоге – фото, видео

В Киеве горел клуб ЮБК на Трухановом острове. В заведении говорят о поджоге – фото, видео

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Марк Сировой
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пожар юбк клуб киев Труханов остров
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