В Киеве горел клуб ЮБК на Трухановом острове. В заведении говорят о поджоге – фото, видео

В ночь с 3 на 4 января произошел крупный пожар в летнем клубе ЮБК на Трухановом острове в Киеве. Об этом сообщают пресс-служба столичного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций и Telegram-канал ЮБК.
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Спасатели пишут, что получили сообщение о пожаре в недействующем здании 3 января в 23:20. В 00:22 огонь локализовали на площади 500 кв. м, а в 00:57 ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет, с огнем боролись 15 спасателей, которые использовали три единицы техники. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.
В Telegram-канале ЮБК написали, что считают случившееся поджогом. Там пообещали сообщить о деталях позже, а также заверили – клуб восстановят.
- 3 января в пригороде Киева, Вышгороде, загорелся отель, госпитализированы два человека.
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