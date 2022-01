Масштабный пожар. В Кейптауне горит здание парламента ЮАР – фото, видео

В Кейптауне произошел масштабный пожар в парламенте ЮАР. Об этом сообщает BBC.

Местные власти сообщили, что огнь бушует на крыше и в самом здании южноафриканского парламента. На кадрах с места событий видно, что из здания идет большой столб дыма, который виден с гор в отдаленных районах города.

Fire at Parliament in Cape Town as seen from Table Mountain pic.twitter.com/AS4djLJa1N