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Масштабный пожар. В Кейптауне горит здание парламента ЮАР – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 12:15
Пожар в парламенте ЮАР, Кейптаун (фото - Hon. Ryan Koba, Twitter)
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В Кейптауне произошел масштабный пожар в парламенте ЮАР. Об этом сообщает BBC.

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Местные власти сообщили, что огнь бушует на крыше и в самом здании южноафриканского парламента. На кадрах с места событий видно, что из здания идет большой столб дыма, который виден с гор в отдаленных районах города.

Представитель местной пожарной службы сообщил, то пожар начался в офисах на третьем этаже и распространился на зал Национального собрания, передает Sky News. По его словам, никто не пострадал.

Что стало причиной пожара – пока неизвестно. На месте находятся десятки пожарных, пишут в агентстве.

Масштабный пожар. В Кейптауне горит здание парламента ЮАР – фото, видео

Масштабный пожар. В Кейптауне горит здание парламента ЮАР – фото, видео

Министр инфраструктуры Патрисия де Лилль сообщила, что пожар в Палате Совета провинций (верхней палате парламента) был локализован, но здание Национального собрания все еще горит.

В агентстве отмечают, что сейчас парламент не заседает из-за праздников. Его здание состоит из трех секций, самая старая из которых была построена в 1884 году. В новых секциях, построенных в 1920-х и 1980-х годах, размещается Национальное собрание.

Марк Сировой
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пожар кейптаун парламент юар
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