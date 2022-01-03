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Под Киевом загорелся отель. В полиции говорят, что из-за неисправности электросети

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2022, 12:39
Под Киевом загорелся отель. В полиции говорят, что из-за неисправности электросети - Фото
Пожар в Вышгороде (Фото - пресс-служба ГСЧС)

3 января в Вышгороде произошел пожар в здании отеля, два человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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В полиции предварительно сообщают, что пожар произошел из-за неисправности электросети в одном из номеров. Двух человек направили в больницу для предоставления медпомощи. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства пожара, опрашивают свидетелей. 

Под Киевом загорелся отель. В полиции говорят, что из-за неисправности электросети

Под Киевом загорелся отель. В полиции говорят, что из-за неисправности электросети

В пресс-службе ГСЧС говорят, что им поступило сообщение о возгорании на крыше. На месте выяснилось, что горит мансардный этаж здания на площади 600 кв.м. В 11:40 пожар полностью ликвидировали на площади 600 кв.м.

Читайте также: В Харьковской области 16-летний юноша спас детей из пожара

Владислав Сердюк
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пожар ГСЧС вышгород
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