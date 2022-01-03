Под Киевом загорелся отель. В полиции говорят, что из-за неисправности электросети

3 января в Вышгороде произошел пожар в здании отеля, два человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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В полиции предварительно сообщают, что пожар произошел из-за неисправности электросети в одном из номеров. Двух человек направили в больницу для предоставления медпомощи. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства пожара, опрашивают свидетелей.

В пресс-службе ГСЧС говорят, что им поступило сообщение о возгорании на крыше. На месте выяснилось, что горит мансардный этаж здания на площади 600 кв.м. В 11:40 пожар полностью ликвидировали на площади 600 кв.м.

Вечером 28 декабря 2021 года в реанимации Косовской больницы произошел пожар и взрыв.

Погибли четыре человека. Один – от коронавируса перед самим ЧП, трое – в пожаре.

В ГСЧС сообщили, что пожар в реанимации произошел из-за заупокойной свечки, которую работник учреждения поставил после смерти умершего больного COVID-19.

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Владислав Сердюк

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