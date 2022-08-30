Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что несмотря на планы России захватить Донецкую область до конца августа, украинские военные защищают свои позиции и уничтожают оккупантов.

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"Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – это уже завтра. А на Донбассе – украинский флаг и украинские герои", – сообщил Зеленский.

По его словам, украинские военные защищают свои позиции, несмотря на круглосуточные обстрелы и попытки оккупантов перебросить туда наемников и "зеков".

"Я благодарю каждого и каждую, кто стойко держится, кто защищает позиции и кто метко "минусует" оккупантов, их технику, логистику, боеприпасы", – отметил президент.

Зеленский также заверил, что ВСУ, спецслужбы, разведка делают все возможное и невозможное, "чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ" на террор России.

"По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковской области, у российской армии нет и не будет ни одной безопасной базы, ни одного тихого места", — добавил Зеленский.

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Наталия Фреик

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