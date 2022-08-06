UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Уже освобождено 1060 населенных пунктов от российских оккупантов видео

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 23:25
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Уже освобождено 1060 населенных пунктов от российских оккупантов и абсолютное большинство из них требует значительных восстановительных работ. Об этом рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский

Важная задача на август-сентябрь – подготовить освобожденные территории для нормальной жизни людей в осенне-зимний период.  Для этого запущен "План быстрого восстановления" в котором примут участие многие страны. Эстония стала первой страной, которая обязалась восстановить гражданские объекты в Житомирской области.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

За эту неделю Вооруженные Силы Украины и наша разведка добились сильных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов, сообщил Зеленский

"Каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь украинских военных и гражданских", – сказал президент. 

Зеленский напомнил, что на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, содержащий и боеприпасы для Himars.  

"Все они используются очень точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия", – заявил президент. 

Зеленский добавил, что российская армия не изменит своей тактики. Оккупанты знают, что проигрывают украинцам в прямых боях, уступают в мастерстве, и поэтому враг делает ставку на артиллерию и тотальные обстрелы. Они пытаются разрушить все перед собой и зайти на развалины. 

"И я благодарен каждому и каждой, кто и в таких условиях все же сдерживает оккупантов на Донбассе, в Харьковской области, на Николаевском направлении – везде, где сейчас острое противостояние", – сказал президент. 6 августа Зеленский ответил на петицию об усилении ПВО в Харьковской области. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ видеообращение HIMARS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 