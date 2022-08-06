Уже освобождено 1060 населенных пунктов от российских оккупантов и абсолютное большинство из них требует значительных восстановительных работ. Об этом рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Важная задача на август-сентябрь – подготовить освобожденные территории для нормальной жизни людей в осенне-зимний период. Для этого запущен "План быстрого восстановления" в котором примут участие многие страны. Эстония стала первой страной, которая обязалась восстановить гражданские объекты в Житомирской области.

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За эту неделю Вооруженные Силы Украины и наша разведка добились сильных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов, сообщил Зеленский

"Каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь украинских военных и гражданских", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, содержащий и боеприпасы для Himars.

"Все они используются очень точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия", – заявил президент.

Зеленский добавил, что российская армия не изменит своей тактики. Оккупанты знают, что проигрывают украинцам в прямых боях, уступают в мастерстве, и поэтому враг делает ставку на артиллерию и тотальные обстрелы. Они пытаются разрушить все перед собой и зайти на развалины.

"И я благодарен каждому и каждой, кто и в таких условиях все же сдерживает оккупантов на Донбассе, в Харьковской области, на Николаевском направлении – везде, где сейчас острое противостояние", – сказал президент. 6 августа Зеленский ответил на петицию об усилении ПВО в Харьковской области.

Зеленский создал специальную рабочую группу для разработки и внедрения механизма компенсации ущерба, причиненного Украине вооруженной агрессией РФ.

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Роман Брыль

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