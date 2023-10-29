Актер Мэтью Перри, сыгравший Чендлера в "Друзьях", скончался в возрасте 54 лет

Американский актер Мэтью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в "Друзьях", умер 28 октября в возрасте 54 лет.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации газеты Los Angeles Times и сайта TMZ, пишущего о знаменитостях, актера нашли без признаков жизни в джакузи на территории его дома в Лос-Анджелесе. Точную причину смерти должна установить медицинская экспертиза.

Мэтью Перри родился в 1969 году.

Он получил международное признание в качестве актера в 1990-х годах, исполнив роль Чендлера Бинга в телесериале NBC "Друзья" (1994–2004), за которую получил награду Гильдии киноактеров]. Перри был самым молодым среди основного актерского состава "Друзей".

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl — FRIENDS (@FriendsTV) October 29, 2023

Он также исполнил главную роль в телесериале "Студия 60 на Сансет-Стрип", снялся во многих фильмах, в частности "Поспешишь – людей насмешишь", "Почти герои", "Девять ярдов", "Десять ярдов", "История Рона Кларка" и "17 снова".

В прошлом Перри злоупотреблял психоактивными веществами, что привело к проблемам со здоровьем, но в последние годы, по его собственным словам, он их не употреблял.

В 2022 году он выпустил мемуары под названием "Друзья, любовницы и большая ужасная вещь".

В 2021 году в возрасте 59 лет скончался актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера – менеджера кофейни Central Perk в сериале "Друзья".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.