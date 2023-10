Актер Мэтью Перри, сыгравший Чендлера в "Друзьях", скончался в возрасте 54 лет

Американский актер Мэтью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в "Друзьях", умер 28 октября в возрасте 54 лет.

По информации газеты Los Angeles Times и сайта TMZ, пишущего о знаменитостях, актера нашли без признаков жизни в джакузи на территории его дома в Лос-Анджелесе. Точную причину смерти должна установить медицинская экспертиза.

Мэтью Перри родился в 1969 году.

Он получил международное признание в качестве актера в 1990-х годах, исполнив роль Чендлера Бинга в телесериале NBC "Друзья" (1994–2004), за которую получил награду Гильдии киноактеров]. Перри был самым молодым среди основного актерского состава "Друзей".

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl