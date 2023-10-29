Актор Метью Перрі, який зіграв Чендлера в "Друзях", помер у віці 54 років

Американський актор Метью Перрі, який найбільше відомий за роллю Чендлера Бінга в "Друзях", помер 28 жовтня у віці 54 років.

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За інформацією газети Los Angeles Times і сайту TMZ, який пише про знаменитостей, актора знайшли без ознак життя у джакузі на території його будинку в Лос-Анджелесі. Точну причину смерті має встановити медична експертиза.

Метью Перрі народився у 1969 році.

Він отримав міжнародне визнання як актор у 1990-х роках, виконавши роль Чендлера Бінга в телесеріалі NBC "Друзі" (1994–2004), за яку отримав нагороду Гільдії кіноакторів. Перрі був наймолодшим серед основного акторського складу "Друзів".

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl — FRIENDS (@FriendsTV) October 29, 2023

Він також виконав головну роль в телесеріалі "Студія 60 на Сансет-Стрип", знявся у багатьох фільмах, зокрема "Поспішиш — людей насмішиш", "Майже герої", "Дев'ять ярдів", "Десять ярдів", "Історія Рона Кларка" та "17 знову".

У минулому Перрі зловживав психоактивними речовинами, що призвело до проблем зі здоров’ям, але протягом останніх років, за його власними словами, він їх не вживав.

У 2022 році він випустив мемуари під назвою "Друзі, коханки та велика жахлива річ".

У 2021 році в віці 59 років помер актор Джеймс Майкл Тайлер, відомий за роллю Гантера – менеджера кав’ярні Central Perk у серіалі "Друзі".

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