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18.10.2018, 17:38

Андреевская церковь останется собственностью Украины

Андреевская церковь останется собственностью Украины - Фото
Андреевская церковь (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Национальный заповедник София Киевская и представители Вселенского патриархата заключат договор

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Национальный заповедник София Киевская и представители Вселенского патриархата заключат договор о пользовании Андреевской церковью в соответствии с действующим украинским законодательством и после реставрации она будет открыта. Об этом сообщается в Facebook в официальном заявлении пресс-службы национального заповедника.

Отмечается, что Андреевская церковь будет оставаться в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе Национального заповедника София Киевская.

Также сообщается, что реставрация Андреевской церкви будет продлена до ее полного завершения и после этого ее вновь откроют для посещений.

Весь штат хранителей памятников Нацзаповедника будет и дальше продолжать свою работу, говорится в заявлении.

Отмечается, что Нацаповедник имеет достаточный опыт сотрудничества с представителями церквей разных конфессий (Кирилловская церковь, Теплая София) для того, чтобы обеспечить достойное существование памятника - Андреевской церкви. 

17 октября президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская. На следующий день Рада его приняла.

12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя. 

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Теги: автокефалия, вселенский патриархат, андреевская церковь
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