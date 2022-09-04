Барак Обама выиграл "Эмми". Его отметили за документалку Netflix

44-й президент США Барак Обама стал лауреатом премии "Эмми" в номинации "Лучший рассказчик". Его отметили за озвучку пятисерийного документального сериала "Наши великие национальные парки" от Netflix, сообщается на сайте премии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Конкурентами Обамы были телеведущий Дэвид Аттенборо, бывший баскетболист Карим Абдул-Джаббар, актриса Люпита Нионго и комик Уолтер Камау Белл.

Барк Обама стал вторым американским президентом, получившим "Эмми". В 1956 году 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра наградили специальным призом "Эмми", пишет Associated Press.

В 2008 году Обама получил премию "Грэмми" в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" за диск с мемуарами. Поэтому, как указывает AP, бывший президент прошел уже полпути к получению неофициального статуса EGOT – термин означает все четыре основных премии США в сфере развлекательного искусства (Emmy, Grammy, Oscar, Tony).

В 2009 году Обама также получил Нобелевскую премию мира за усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничеству между людьми.

Церемония вручения премии "Эмми" в основных номинациях состоится 12 сентября.

Читайте также: Лучшие сериалы, актеры и режиссеры 2021 года по версии премии "Эмми". "Корона" имеет 7 знаков отличия

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.