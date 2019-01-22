Евровидение-2019: известны результаты жеребьевки нацотбора

Сегодня телеканалы UA: ПЕРВЫЙ и СТБ провели жеребьевку полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019. Об этом сообщает Eurovision.ua.
Первый полуфинал состоится 9 февраля, в нем выступят:
The Hypnotunez
LETAY
VERA KEKELIA
ЦеШо
YUKO
MARUV
Brunettes Shoot Blondes
BAHROMA
2-й полуфинал (16 февраля):
Ivan NAVI
ANNA MARIA
KAZKA
КiRA MAZUR
LAUD
KHAYAT
Braii
Freedom jazz
Сегодня, за несколько часов до жеребьевки полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019 стало известно, что одна из участниц - TAYANNA - приняла решение отказаться от борьбы за право представить Украину.
В связи с этим во время жеребьевки объявили нового исполнителя, им стала группа Maruv.
Члены жюри: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Кто будет представлять Украину на Евровидении-2019 будет зависеть от жюри и зрителей 23 февраля.
8 января 2019 года израильская вещательная корпорация KAN, которая отвечает за организацию и проведение песенного конкурса Евровидения-2019, представила логотип.