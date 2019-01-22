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22.01.2019, 16:48

Евровидение-2019: известны результаты жеребьевки нацотбора

Евровидение-2019: известны результаты жеребьевки нацотбора - Фото
Фото: eurovision.ua

Участники представят свои песни в двух полуфиналах

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Сегодня телеканалы UA: ПЕРВЫЙ и СТБ провели жеребьевку полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019. Об этом сообщает Eurovision.ua.

Первый полуфинал состоится 9 февраля, в нем выступят:

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The Hypnotunez

LETAY

VERA KEKELIA

ЦеШо

YUKO

MARUV

Brunettes Shoot Blondes

BAHROMA

2-й полуфинал (16 февраля):

Ivan NAVI

ANNA MARIA

KAZKA

КiRA MAZUR

LAUD

KHAYAT

Braii

Freedom jazz

Сегодня, за несколько часов до жеребьевки полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019 стало известно, что одна из участниц - TAYANNA - приняла решение отказаться от борьбы за право представить Украину.

В связи с этим во время жеребьевки объявили нового исполнителя, им стала группа Maruv.

Члены жюри: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Кто будет представлять Украину на Евровидении-2019 будет зависеть от жюри и зрителей 23 февраля.

8 января 2019 года израильская вещательная корпорация KAN, которая отвечает за организацию и проведение песенного конкурса Евровидения-2019, представила логотип.

 

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Теги: Украина, Евровидение-2019, нацотбор, участники
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