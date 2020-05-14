Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Группа Queen 15 мая даст благотворительный онлайн-концерт

Группа Queen 15 мая даст благотворительный онлайн-концерт - Фото
источник - Chung Sung-Jun Pool/ЕРА
14.05.2020, 15:38

Концерт будет доступен в прямой трансляции на официальном YouTube-канале музыкантов

Британская рок-группа Queen решил дать благотворительный онлайн-концерт в знак поддержки борьбы с коронавирусом - вырученные деньги отдадут медикам. Концерт начнется в эту пятницу, 15 мая, в 21:00 по киевскому времени. Его прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале музыкантов, после чего он будет доступен для просмотра еще 48 часов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что это будет концерт памяти Фредди Меркьюри, который в 1992 состоялся на лондонском стадионе Уэмбли. Тогда группе удалось собрать около $20 млн для запуска благотворительной организации по борьбе со СПИДом. В этот раз музыканты решили поддержать один из фондов Всемирной организации здоровья.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

  • В марте этого года Metallica пообещала по понедельникам публиковать свои концерты на YouTube.

Читайте также: Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл для спасенной коалы: видео

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
концерт онлайн благотворительность Queen коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 