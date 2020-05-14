Группа Queen 15 мая даст благотворительный онлайн-концерт

источник - Chung Sung-Jun Pool/ЕРА

Британская рок-группа Queen решил дать благотворительный онлайн-концерт в знак поддержки борьбы с коронавирусом - вырученные деньги отдадут медикам. Концерт начнется в эту пятницу, 15 мая, в 21:00 по киевскому времени. Его прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале музыкантов, после чего он будет доступен для просмотра еще 48 часов.

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Сообщается, что это будет концерт памяти Фредди Меркьюри, который в 1992 состоялся на лондонском стадионе Уэмбли. Тогда группе удалось собрать около $20 млн для запуска благотворительной организации по борьбе со СПИДом. В этот раз музыканты решили поддержать один из фондов Всемирной организации здоровья.

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В марте этого года Metallica пообещала по понедельникам публиковать свои концерты на YouTube.

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