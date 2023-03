Издательство Старого Льва признали лучшим издателем детской литературы в Европе

Издательство Старого Льва выиграло премию для издателей детской литературы Bologna Prize for Best Children's Publishers of the Year. Об этом говорится на официальной странице премии.

Bologna Prize for Best Children's Publishers of the Year – крупнейшая ежегодная мировая премия для издателей детской литературы. Основана в 2013 году организаторами Болонской книжной ярмарки в честь 50-летия ярмарки.

В этом году премию вручали 11-й раз.

"Это как Оскар, но в мире книг для детей, это как Нобель, но для издателей. Это невероятное достижение, к которому мы шли последние десять лет, систематически представляя себя, Украину, украинских авторов и иллюстраторов в мире и на международном рынке прав", – заявило издательство.

Другими победителями стали:

– Африка – Trinta zero Nove (Мозамбик);

– Азия – Wonder House Books (Индия);

– Центральная и Южная Америка – Editorial Amanuta (Чили);

– Северная Америка – La courte échelle (Канада);

– Океания – Magabala Books (Австралия).

В 2022 году в европейской номинации победило издательство Liels un mazs из Латвии.

В 2022 году одну из книг, изданную ВЛС, – "Призраки Черной дубравы" Андрея Бачинского, признали Детской книгой года BBC.

Андрій Водяний

