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Издательство Старого Льва признали лучшим издателем детской литературы в Европе

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 22:38
Издательство Старого Льва признали лучшим издателем детской литературы в Европе - Фото
Фото: Издательство Старого Льва

Издательство Старого Льва выиграло премию для издателей детской литературы Bologna Prize for Best Children's Publishers of the Year. Об этом говорится на официальной странице премии.

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Bologna Prize for Best Children's Publishers of the Year – крупнейшая ежегодная мировая премия для издателей детской литературы. Основана в 2013 году организаторами Болонской книжной ярмарки в честь 50-летия ярмарки.

В этом году премию вручали 11-й раз.

"Это как Оскар, но в мире книг для детей, это как Нобель, но для издателей. Это невероятное достижение, к которому мы шли последние десять лет, систематически представляя себя, Украину, украинских авторов и иллюстраторов в мире и на международном рынке прав", – заявило издательство.

Другими победителями стали:

– Африка – Trinta zero Nove (Мозамбик);
– Азия – Wonder House Books (Индия);
– Центральная и Южная Америка – Editorial Amanuta (Чили);
– Северная Америка – La courte échelle (Канада);
– Океания – Magabala Books (Австралия).

В 2022 году в европейской номинации победило издательство Liels un mazs из Латвии.

  • В 2022 году одну из книг, изданную ВЛС, – "Призраки Черной дубравы" Андрея Бачинского, признали Детской книгой года BBC.
Андрій Водяний
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