Kalush Orchestra вручат еще один кубок победителей Евровидения-2022

Украинская группа Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок как победители Евровидения-2022, сообщают на украинской фб-странице песенного конкурса.

Свой первый кубок они продали на совместном с фондом Сергея Притулы аукционе за $900 000.

Эти деньги уйдут на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.