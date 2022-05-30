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Kalush Orchestra вручат еще один кубок победителей Евровидения-2022

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 23:41
Kalush Orchestra вручат еще один кубок победителей Евровидения-2022 - Фото
Kalush Orchestra (фото - ЕРА)

Украинская группа Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок как победители Евровидения-2022, сообщают на украинской фб-странице песенного конкурса.

Свой первый кубок они продали на совместном с фондом Сергея Притулы аукционе за $900 000.

Эти деньги уйдут на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

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Катерина Амеліна
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Евровидение 2022 Kalush Orchestra
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