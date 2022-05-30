Kalush Orchestra вручат еще один кубок победителей Евровидения-2022
30.05.2022, 23:41
Kalush Orchestra (фото - ЕРА)
Украинская группа Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок как победители Евровидения-2022, сообщают на украинской фб-странице песенного конкурса.
Свой первый кубок они продали на совместном с фондом Сергея Притулы аукционе за $900 000.
Эти деньги уйдут на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.
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