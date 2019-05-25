Каннский кинофестиваль-2019: стал известен победитель - фото

Победителем Каннского кинофестиваля получила стала картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо. Об этом сообщает Twitter фестиваля.
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Гран-при - фильм сенегальского режиссера Мати Диоп "Атлантика".
Лучшим актером признан Антонио Бандерас, который снимался "Боль и слава" Педро Альмодовара, лучшей актрисой- Эмили Бичем ("Малыш Джо" Джессики Хауснер).
Лучший режиссер - Жан-Пьер и Люк Дарденн, создатели фильма "Молодой Ахмед". Приз жюри получили две картины — "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендосы-младшего.
14 мая в Каннах стартовал 72-й кинофестиваль. Во время церемонии открытия члены жюри фестиваля прошли по красной дорожке.