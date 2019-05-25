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25.05.2019, 22:12

Каннский кинофестиваль-2019: стал известен победитель - фото

Каннский кинофестиваль-2019: стал известен победитель - фото - Фото
Пон Чжун Хо (фото - EPA)

"Золотую пальмовую ветвь" получил фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо

Победителем Каннского кинофестиваля получила стала картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо. Об этом сообщает Twitter фестиваля.

Фото: EPA

Гран-при - фильм сенегальского режиссера Мати Диоп "Атлантика".

Лучшим актером признан Антонио Бандерас, который снимался "Боль и слава" Педро Альмодовара, лучшей актрисой-  Эмили Бичем ("Малыш Джо" Джессики Хауснер).

Лучший режиссер -  Жан-Пьер и Люк Дарденн, создатели фильма "Молодой Ахмед". Приз жюри получили две картины — "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендосы-младшего.

14 мая в Каннах стартовал 72-й кинофестиваль. Во время церемонии открытия члены жюри фестиваля прошли по красной дорожке. 

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Теги: Пон Чжун Хо, каннский фестиваль, паразиты
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