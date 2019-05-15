Вчера, 14 мая, в Каннах стартовал 72-й кинофестиваль. Во время церемонии открытия члены жюри фестиваля прошли по красной дорожке.

Как сообщается на сайте кинофестиваля, в этом году фильмы будут судить Алехандро Гонсалес Иньярриту, Эль Фаннинг, Аличе Рорвахер, Робен Кампийо, Йоргос Лантимос, Маймуна Н’Диайе, Келли Рейхардт, Энки Биляль и Павел Павликовский.

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Фестиваль открыли новым фильмом Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

Почетную Золотую пальмовую ветвь кинофеста вручат культовому французскому актеру Алену Делону.

72-й Каннский кинофестиваль продлится до 25 мая. За награды будут бороться 66 фильмов в четырех программах. Украина представит в Каннах две картины.

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