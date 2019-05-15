Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля на красную дорожку вышли члены жюри

Реклама
Реклама

Вчера, 14 мая, в Каннах стартовал 72-й кинофестиваль. Во время церемонии открытия члены жюри фестиваля прошли по красной дорожке. 

Как сообщается на сайте кинофестиваля, в этом году фильмы будут судить Алехандро Гонсалес Иньярриту, Эль Фаннинг, Аличе Рорвахер, Робен Кампийо, Йоргос Лантимос, Маймуна Н’Диайе, Келли Рейхардт, Энки Биляль и Павел Павликовский. 

Реклама

Фестиваль открыли новым фильмом Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

Почетную Золотую пальмовую ветвь кинофеста вручат культовому французскому актеру Алену Делону.

72-й Каннский кинофестиваль продлится до 25 мая. За награды будут бороться 66 фильмов в четырех программах. Украина представит в Каннах две картины

Читайте также: Новый фильм Тарантино покажут на Каннском кинофестивале

Отправить:
Распечатать:
Теги: Каннский кинофестиваль, открытие, Канны, кинофестиваль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Нардеп с удавкой грозил в Раде Майданом из-за Зеленского: видео
Нардеп с удавкой грозил в Раде Майданом из-за Зеленского: видео
СМИ показали роскошную квартиру супруги Зеленского в Крыму: видео
СМИ показали роскошную квартиру супруги Зеленского в Крыму: видео
"Уверены, что нам удастся". Вакарчук – о походе на выборы: видео
"Уверены, что нам удастся". Вакарчук – о походе на выборы: видео
ТЭК Окружной админсуд лишил Кабмин права назначать главу Нафтогаза
Собственник сети медцентров Добробут купит клинику Борис
Экономика Собственник сети медцентров Добробут купит клинику Борис
"Рынки сошли с ума". Тигипко объяснил, почему скупает активы
Экономика "Рынки сошли с ума". Тигипко объяснил, почему скупает активы
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Нардеп с удавкой грозил в Раде Майданом из-за Зеленского: видео
Нардеп с удавкой грозил в Раде Майданом из-за Зеленского: видео
СМИ показали роскошную квартиру супруги Зеленского в Крыму: видео
СМИ показали роскошную квартиру супруги Зеленского в Крыму: видео 13:37
"Уверены, что нам удастся". Вакарчук – о походе на выборы: видео
"Уверены, что нам удастся". Вакарчук – о походе на выборы: видео 13:23
Голос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фото
Голос над Днепром. Как Вакарчук заявил о походе в политику - фото 12:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 