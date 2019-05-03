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03.05.2019, 10:11

Новый фильм Тарантино покажут на Каннском кинофестивале

Новый фильм Тарантино покажут на Каннском кинофестивале - Фото
Скриншот из видеозаписи

До этого момента не было известно, успеет ли американский режиссер закончить работу над фильмом "Однажды в Голливуде" до фестиваля

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Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" включили в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Об этом сообщают на официальном сайте мероприятия.

Ожидалось, что фильм покажут в Каннах, но организаторы не были уверены, что режиссер успеет закончить работу в срок. 

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"Однажды в Голливуде" - фильм о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне и его секте "Семья", в котором снялись голливудские звезды Леонардо Ди КаприоБрэд Питт и Марго Робби.

Режиссер писал сценарий к новой ленте на протяжении пяти последних лет, а переговоры с актерами, по его словам, "были очень напряженными".

72-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2019 года.

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Теги: Каннский кинофестиваль, фильм, квентин тарантино, Однажды в Голливуде, кино
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