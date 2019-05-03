Новый фильм Тарантино покажут на Каннском кинофестивале

Скриншот из видеозаписи

Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" включили в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Об этом сообщают на официальном сайте мероприятия.

Ожидалось, что фильм покажут в Каннах, но организаторы не были уверены, что режиссер успеет закончить работу в срок.

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"Однажды в Голливуде" - фильм о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне и его секте "Семья", в котором снялись голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Режиссер писал сценарий к новой ленте на протяжении пяти последних лет, а переговоры с актерами, по его словам, "были очень напряженными".

72-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2019 года.

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