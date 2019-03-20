Убийство жены Полански сектой Мэнсона: фильм от Тарантино: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В фильме на реальных событиях снялись известные голливудские актеры

Реклама
Реклама

В сети появился дублированный трейлер нового фильма о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне и его секте Семья от режиссера Квентина Тарантино с голливудскими актерами Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби.

Премьера "Однажды в Голливуде" запланирована на 9 августа 2019 года - 50-ю годовщину убийства актрисы и модели Шэрон Тейт - жены польско-французского режиссера Романа ПоланскиВ 1969 году 26-летнюю женщину на последнем месяце беременности жестоко убили последователи Мэнсона. 

Реклама

Ди Каприо сыграет бывшую звезду вестерн-сериалов Рика Далтона, а Брэд Питт - его многолетнего дублера Клифа Бута. Действие ленты будет разворачиваться в 1969 году. Кроме того, это последний фильм с участием звезды "Беверли-Хиллз 90210" и "Ривердейл" Люка Перри.

Режиссер писал сценарий к новой ленте на протяжении пяти последних лет, а переговоры с актерами были очень напряженными.

Фильм для категории 16+.

На совести Чарли Мэнсона и Семьи - минимум девять человек, в том числе Шэрон Тэйт. Один из самых известных серийных убийц в мире умер 20 ноября 2011 года в больнице американского округа Керн. 

5 февраля вышел трейлер фильма ужасов "Призраки Шэрон Тейт"

Смотрите также: Вышел трейлер еще одного фильма о Чарльзе Мэнсоне: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Чарльз Мэнсон, трейлер, фильм, Леонардо Ди Каприо, брэд питт, квентин тарантино, Шэрон Тейт, Однажды в Голливуде
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Убийство жены Полански сектой Мэнсона: фильм от Тарантино: видео
Убийство жены Полански сектой Мэнсона: фильм от Тарантино: видео
В Кривом Роге избили полицейских и отобрали у них оружие: видео
В Кривом Роге избили полицейских и отобрали у них оружие: видео
Ляшко сорвал заседание Кабмина: видео
Ляшко сорвал заседание Кабмина: видео
ТЭК Кабмин изменил устав Нафтогаза. Что это значит
Укрзалізниця создаст в Киеве аналог немецкого S-Bahn
Транспорт Укрзалізниця создаст в Киеве аналог немецкого S-Bahn
Зеленский - бизнесу: "Власть - это сервис, а не наоборот"
Мнение Зеленский - бизнесу: "Власть - это сервис, а не наоборот"
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Убийство жены Полански сектой Мэнсона: фильм от Тарантино: видео
Убийство жены Полански сектой Мэнсона: фильм от Тарантино: видео
В Кривом Роге избили полицейских и отобрали у них оружие: видео
В Кривом Роге избили полицейских и отобрали у них оружие: видео 15:10
Дроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фото
Дроны, Осы, МиГ-29 и другое: что сегодня передали армии - фото 14:47
Ляшко сорвал заседание Кабмина: видео
Ляшко сорвал заседание Кабмина: видео 12:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 