Убийство жены Полански сектой Мэнсона: фильм от Тарантино: видео

В сети появился дублированный трейлер нового фильма о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне и его секте Семья от режиссера Квентина Тарантино с голливудскими актерами Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби.

Премьера "Однажды в Голливуде" запланирована на 9 августа 2019 года - 50-ю годовщину убийства актрисы и модели Шэрон Тейт - жены польско-французского режиссера Романа Полански. В 1969 году 26-летнюю женщину на последнем месяце беременности жестоко убили последователи Мэнсона.

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Ди Каприо сыграет бывшую звезду вестерн-сериалов Рика Далтона, а Брэд Питт - его многолетнего дублера Клифа Бута. Действие ленты будет разворачиваться в 1969 году. Кроме того, это последний фильм с участием звезды "Беверли-Хиллз 90210" и "Ривердейл" Люка Перри.

Режиссер писал сценарий к новой ленте на протяжении пяти последних лет, а переговоры с актерами были очень напряженными.

Фильм для категории 16+.

На совести Чарли Мэнсона и Семьи - минимум девять человек, в том числе Шэрон Тэйт. Один из самых известных серийных убийц в мире умер 20 ноября 2011 года в больнице американского округа Керн.

5 февраля вышел трейлер фильма ужасов "Призраки Шэрон Тейт".

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