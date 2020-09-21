Карантинный Эмми 2020. Лауреаты и трейлеры победителей — видео

Впервые за всю историю конкурса, церемония вручения проходила в онлайн-режиме по Zoom

Сегодня американская телеакадемия назвала лауреатов 72-й премии "Эмми". Впервые за всю историю конкурса, вручение проходило в онлайн-режиме по Zoom.

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— Премию в номинации Лучший драматический сериал взял сериал "Наследники".



Сериал повествует о вымышленной американской семье медиамагнатов во главе которой, стоит властный отец Логан Рой (актер Джереми Стронг). Могущественный глава семейства, возглавляющий крупнейшую международную медийную компанию, собирается уйти на покой. Однако у его прямых наследников разворачивается нешуточная битва за заветный трон, которая приподнимает завесу мнимого благополучия в семействе. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но прежде всей домочадцам придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть.

Главный актер сериала Логан Рой получил премию за Лучшую мужскую драматическую роль.

— Премию в номинации Лучший комедийный сериал взял "Шиттс Крик". Кроме этого, лента сумела поставить рекорд для ситкома — девять наград Эмми.



Сериал рассказывает историю некогда богатейшей семьи Роуз, которая внезапно разорилась. Семейство вынуждено переехать в мотель Шиттс Крик, позабытое приобретение отца в сельской глубинке Америки, где им придется начать жизнь заново в абсолютно новых и непривычных для себя условиях.



Главные актеры Юджин Леви и Кэтрин О`хара сериала получили награды Лучший комедийный актер и Лучшая комедийная актриса.

— Лучшим мини-сериалом стала супергеройская лента о борьбе с расизмом и других остросоциальных проблемах "Хранители", созданная по мотивам классических комиксов от DC. Лента стала рекордсменом этого года по числу номинаций на Эмми — 26.



Сюжет сериала переносит зрителей в восьмидесятые годы прошлого века. В центре внимания сюжета оказываются Соединенные Штаты Америки, однако история развивается в альтернативной вселенной, которая имеет лишь некоторые общие очертания, связанные с нашей реальностью. В этом измерении нашлось место для настоящих героев, которые решили надеть костюмы и нести свою правду и справедливость в массы.

Актриса Реджина Кинг получила статуэтку за лучшую женскую роль в мини-сериале.

— Победитель номинации Лучший документальный сериал — "Последний танец".

10-серийный фильм, снятый от Netflix, повествует о карьере шестикратного чемпиона NBA Майкла Джордана и его последних выступлениях за "Чикаго Булз" в победном сезоне-97/98.

В сериале снялись ключевые игроки легендарной команды: Скотти Пиппен, Деннис Родман, Стив Керр, Тони Кукоч, главный тренер Фил Джексон, а также другие звезды NBA того времени, Мэджик Джонсон, Айзейя Томас, Чарльз Баркли, Патрик Юинг и Реджи Миллер.

— Уже известный мультфильм "Рик и Морти" получил ещё одну награду в категории Лучший мультсериал, а мультсериал "Тёмный кристалл" от Netflix получил премию в номинации Лучшая детская программа.

Церемония проходила виртуально, но награды победителям вручали по-настоящему. Для этого под дверью у каждого номинанта стоят специально приглашенные "вручатели", облаченные в химзащитные смокинги.

Ведущими церемонии были шоумен Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон.

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Станислав Стороженко

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