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05.03.2019, 14:53

Кит Флинт из Prodigy был в депрессии после развода с женой - Sun

Кит Флинт из Prodigy был в депрессии после развода с женой - Sun - Фото
Маюми Каи (фото - instagram.com/djmayumi)

Источники британского журнала говорят, что музыкант впал в депрессию после разрыва с женой и, возможно, снова начал принимать наркотики

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Участник британской группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой спустя несколько дней после того, как в результате "разрушительного разрыва" с женой выставил на продажу свой любимый дом. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Флинт с 2006 года был женат на японской модели и диджее Маюми Каи (Mayumi Kai), которая в момент его смерти, по информации издания, находилась в Японии.

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Источники британского журнала говорят, что музыкант впал в депрессию после разрыва с женой и, возможно, снова начал принимать наркотики.

Ранее он признавался в проблемах с алкоголем, наркотиками и депрессивными состояниями, от которых, по словам Флинта, его спасла Маюми.

После развода Флинт решил продать дом за 1,5 млн фунтов стерлингов, который он называл своим убежищем, так как бывшая жена имела право на его часть.

Источники сообщили, что музыкант также пытался продать паб, которым он управлял.

4 марта Флинта нашли мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс.  Музыканту было 49 лет. Официально причиной смерти назвали самоубийство.

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Теги: Prodigy, наркотики, смерть, самоубийство, Кит Флинт
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