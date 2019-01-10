Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.01.2019, 09:40

Лоу и Малкович: HBO показал первое фото "Нового Папы"

Лоу и Малкович: HBO показал первое фото "Нового Папы" - Фото
Джуд Лоу, Джон Малкович (фото - Twitter)

Сериал "Новый Папа" выйдет осенью 2019 года

Реклама
Реклама

Телеканал HBO у себя в Twitter показал первую фотографию Джуда Лоу и Джона Малковича в сериале "Новый Папа".

"Вот первое изображение Джуда Лоу и Джона Малковича в предстоящем сериале "Новый Папа", - сообщает HBO.

Реклама

Сериал "Новый Папа" выйдет осенью 2019 года. Он не будет продолжением "Молодого Папы" (2016), где Джуд Лоу сыграл Ленни Белардо - вымышленного персонажа, итальянца, ставшего Папой Римским Пием XIII. 

Джон Малкович может сыграть другого понтифика.

Ранее HBO показал проморолик самых громких премьер 2019-го, среди них – 8-й сезон сериала "Игра престолов". В коротком ролике показаны кадры с персонажами сериала Джоном Сноу и Дейнерис Таргариен, которые ведут переговоры с Сансой Старк.

Также в видео включены анонсы сериалов "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив", "Вице-президент", "Екатерина Великая", "Хранители" и других.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Джуд Лоу, hbo, Джон Малкович, Молодой Папа, Новый Папа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 