Лоу и Малкович: HBO показал первое фото "Нового Папы"

Джуд Лоу, Джон Малкович (фото - Twitter)

Телеканал HBO у себя в Twitter показал первую фотографию Джуда Лоу и Джона Малковича в сериале "Новый Папа".

"Вот первое изображение Джуда Лоу и Джона Малковича в предстоящем сериале "Новый Папа", - сообщает HBO.

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Сериал "Новый Папа" выйдет осенью 2019 года. Он не будет продолжением "Молодого Папы" (2016), где Джуд Лоу сыграл Ленни Белардо - вымышленного персонажа, итальянца, ставшего Папой Римским Пием XIII.

Джон Малкович может сыграть другого понтифика.

Ранее HBO показал проморолик самых громких премьер 2019-го, среди них – 8-й сезон сериала "Игра престолов". В коротком ролике показаны кадры с персонажами сериала Джоном Сноу и Дейнерис Таргариен, которые ведут переговоры с Сансой Старк.

Также в видео включены анонсы сериалов "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив", "Вице-президент", "Екатерина Великая", "Хранители" и других.