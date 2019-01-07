HBO назвал топ премьер-2019: среди них "Игра престолов" - видео

Телеканал HBO во время церемонии вручения премий Золотой глобус показал проморолик самых громких премьер 2019-го, среди них – 8-й сезон сериала "Игра престолов".
В коротком ролике показаны кадры с персонажами сериала Джоном Сноу и Дейнерис Таргариен, которые ведут переговоры с Сансой Старк.
It’s going to be a very good year.— HBO (@HBO) 7 січня 2019 р.
Here’s your first look at @GameOfThrones, #Euphoria, @watchmen, #BigLittleLies and more. #HBO2019 pic.twitter.com/7Qblx7ioMh
Также в видео включены анонсы сериалов "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив", "Вице-президент", "Екатерина Великая", "Хранители" и других.
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