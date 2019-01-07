HBO назвал топ премьер-2019: среди них "Игра престолов" - видео

Скриншот видео

Телеканал HBO во время церемонии вручения премий Золотой глобус показал проморолик самых громких премьер 2019-го, среди них – 8-й сезон сериала "Игра престолов".

В коротком ролике показаны кадры с персонажами сериала Джоном Сноу и Дейнерис Таргариен, которые ведут переговоры с Сансой Старк.

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Также в видео включены анонсы сериалов "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив", "Вице-президент", "Екатерина Великая", "Хранители" и других.

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