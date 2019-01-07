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07.01.2019, 07:17

Кинопремия Золотой глобус-2019: названы все победители

Кинопремия Золотой глобус-2019: названы все победители - Фото
Кадр из фильма "Богемная рапсодия"

Этой ночью в Калифорнии назвали лучшие фильм, мультфильм, актеров и актрис

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Этой ночью прошла 76-я церемония вручения Золотого глобуса, которая традиционно начинает сезон престижных кинопремий США, заканчивается который в феврале с вручением Оскаров. Сегодня свои награды получили лучший мультфильм, актеры, режиссер и фильм.

Победителем в номинации "Лучший анимационный фильм" стала лента "Человек-паук: Через вселенные".

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Лучшими актерами назвали Майкла Дугласа, Бена Уишоу и Ричарда Маддена за роли в сериалах "Методе Комински", "Очень английский скандал" и "Телохранитель" соответственно.

Победительницей в номинации "Лучшая актриса (драма)" стала Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена".

Лучшим актером в номинации "Комедия или мюзикл" стал Кристиан Бэйл за роль Дика Чейни в фильме "Власть".

Лучшим актером в телефильме или мини-сериале по версии премии стал Даррен Крисс, сыгравший в "Убийстве Джанни Версаче”.

Лучший режиссер по версии жюри премии - мексиканец Альфонсо Куарон, он получил награду за ленту "Рим".

Лучшим фильмом премии Золотой глобус в самой престижной номинации "Драма" стала американо-британская биографическая лента "Богемная Рапсодия" о жизни легендарного певца, лидера группы Queen Фредди Меркьюри.

Актер Рами Малек, который сыграл Фредди в "Богемной рапсодии", также выиграл Золотой Глобус в номинации "Лучший актер (драма)".

Лучшим телесериалом признана шпионская драма "Американцы", а в номинации "Лучшая комедия или мюзикл" победила биографическая лента "Зеленая книга".

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Теги: кинопремия, лучший фильм, золотой глобус, американская кинопремия, богемная рапсодия, человек паук
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