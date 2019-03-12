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12.03.2019, 11:29

"Мир готов". Marvel добавит персонажей нетрадиционной ориентации

"Мир готов". Marvel добавит персонажей нетрадиционной ориентации - Фото
Фото: скриншот с видео

Ранее появились слухи о том, что студия намерена сделать главного супергероя в предстоящем фильме "Вечные" (Eternals) геем

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Во франшизе Marvel Cinematic Universe (MCU) появится супергерой нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом Variety заявила руководитель производства студии комиксов Marvel Виктория Алонсо.

"Мир готов, мир готов", - сказала она во время премьеры фильма "Капитана Марвел".

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Ранее появились слухи о том, что студия намерена сделать главного супергероя в предстоящем фильме "Вечные" (Eternals) геем и, что кастинг уже начался.

Алонсо не подтвердила этот слух и не опровергла. По ее словам, Marvel - приверженец разнообразия.

"Весь наш успех основан на людях, которые невероятно отличаются. Почему бы и нет? Почему мы хотим, чтобы нас узнавал только один тип людей? Наша аудитория глобальна, разнообразна, инклюзивна. Если мы не сделаем это таким образом для них, мы потерпим неудачу. Если мы не будем ставить на разнообразие и инклюзивность, у нас не будет дальнейшего успеха. Мы хотим, чтобы все люди смотрели наши фильмы, - сказала она.

"Вечные" - раса суперлюдей, появившаяся в комиксах Marvel. Они описываются как ответвление эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле. Первоначальные зачинщики этого процесса Целестиалы намеревались, чтобы Вечные были защитниками Земли, что приводит к неизбежности войны против их коллег разрушителей, Девиантов. Вечные были созданы Джеком Керби и впервые появились в The Eternals #1 в 1976 года .

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Теги: marvel, лгбт, гей, комикс, нетрадиционная ориентация, Eternals, вечные
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