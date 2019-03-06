Netflix купила права на экранизацию "Ста лет одиночества" Маркеса

Габриэль Гарсиа Маркес (фото - ЕРА)

Компания Netflix приобрела права на экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Продюсерами сериала станут сыновья писателя, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что сериал будет сниматься в Колумбии. Он будет испаноязычным.

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Один из сыновей Маркеса сказал, что его отец при жизни не хотел продавать права на экранизацию романа, так как полагал, что это не может быть сделано в условиях временного ограничения художественного фильма. Также Маркес считал, что фильм может быть снят только на испанском языке.

Другие романы колумбийского писателя, такие как "Хроника объявленной смерти" и "Любовь во время холеры", были экранизированы.

Спустя чуть более полувека с момента публикации романа Маркеса продано около 47 миллионов экземпляров романа. Он был переведен на 46 языков и стал классикой мировой литературы.

Ранее Netflix опубликовал трейлер сериала "Любовь, смерть и роботы", премьера которого состоится 15 марта.