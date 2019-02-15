"Любовь, смерть и роботы": трейлер нового сериала Netflix - видео

Netflix опубликовал трейлер сериала "Любовь, смерть и роботы", премьера которого состоится ровно через месяц – 15 марта.

18 короткометражных анимационных фильмов сняты в широком жанровом спектре: от научной фантастики и хоррора до комедии. Над каждым эпизодом работала отдельная команда.

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Среди продюсеров сериала – Дэвид Финчер и Тим Миллер.

Напомним, режиссер Нил Блокамп представил научно-фантастический короткометражный фильм Conviction ("Убеждение"), действие которого разворачивается во вселенной ARPG Anthem от студии BioWare и компании Electronic Arts. Действие Conviction разворачивается за десятки лет до событий оригинальной игры Anthem, а фильм является ее приквелом.