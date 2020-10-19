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Netflix снимает в Киеве документальный фильм о протестах в Беларуси

19.10.2020, 15:36
Netflix снимает в Киеве документальный фильм о протестах в Беларуси - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com

Помимо Киева, съемки картины проходят также в Вильнюсе и Минске, сообщает советник Тихановской

Британская съемочная группа уже два месяца снимает документальную ленту о революции в Беларуси для стримингового сервиса Netflix – часть съемок фильма или сериала (пока не известно – ред.) проходят в Киеве. Об этом сообщил советник лидера белоруской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка. 

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По его словам, героями ленты для Netflix станут митингующие, участники Координационного совета и лично Тихановская. Также он уточнил, где еще проходят съемки – помимо Киева работы над картиной ведутся в Минске и Вильнюсе. 

Вячорка сообщил, что некоторые члены съемочной группы уже были задержаны в ходе протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Станислав Стороженко
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