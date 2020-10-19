Netflix снимает в Киеве документальный фильм о протестах в Беларуси
Помимо Киева, съемки картины проходят также в Вильнюсе и Минске, сообщает советник Тихановской
Британская съемочная группа уже два месяца снимает документальную ленту о революции в Беларуси для стримингового сервиса Netflix – часть съемок фильма или сериала (пока не известно – ред.) проходят в Киеве. Об этом сообщил советник лидера белоруской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка.
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По его словам, героями ленты для Netflix станут митингующие, участники Координационного совета и лично Тихановская. Также он уточнил, где еще проходят съемки – помимо Киева работы над картиной ведутся в Минске и Вильнюсе.
Вячорка сообщил, что некоторые члены съемочной группы уже были задержаны в ходе протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- В июле 2020-го стало известно, что Netflix снимали в Украине фильм с актером Жан Клодом ван Даммом, большая часть съемок которого проходила в Киеве.
- В сентября Netflix заключил партнерский договор с двумя украинским студиями озвучки "Так Треба Продакшн" и Postmodern Postproduction.
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