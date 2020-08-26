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Фильм для Netflix. Ван Дамма заметили на съемках в Бортничах - фото

26.08.2020, 15:58
Фильм для Netflix. Ван Дамма заметили на съемках в Бортничах - фото - Фото
Фото: Максим Кобец, Facebook

По сюжету фильма события будут разворачиваться во Франции

В сети появились фото со съемок фильма Netflix "The Last Mercenary", который сейчас снимают в Бортничах под Киевом. В одной из главных ролейЖан-Клод ван Дамм. Фото опубликовал в Facebook местный житель Максим Кобец.

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По его словам, двор, все входы и выходы, перекрыты муниципальной охраной.

"Повсюду люди перекликаются по рациям и просто шумят, думаю как и обычно на площадке съемочной. Выхожу на балкон, присматриваюсь, но тут вижу, что это Ван Дамм (тот что Жан-Клод Ван Дамм) и именно в это время проходят съемки его сцен", - подписал фото пользователь.

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На фото известный актер одет в костюм, плащ и коричневой кепке. Его сопровождает съемочная группа.

  • В июле стало известно, что Netflix снимает в Украине фильм с Ван ДаммомБольшая часть съемок будет проходить в Киеве, также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Ответственные за работу в Украине – международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media.
Наталия Софиенко
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