Фильм для Netflix. Ван Дамма заметили на съемках в Бортничах - фото

По сюжету фильма события будут разворачиваться во Франции

В сети появились фото со съемок фильма Netflix "The Last Mercenary", который сейчас снимают в Бортничах под Киевом. В одной из главных ролей - Жан-Клод ван Дамм. Фото опубликовал в Facebook местный житель Максим Кобец.

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По его словам, двор, все входы и выходы, перекрыты муниципальной охраной.

"Повсюду люди перекликаются по рациям и просто шумят, думаю как и обычно на площадке съемочной. Выхожу на балкон, присматриваюсь, но тут вижу, что это Ван Дамм (тот что Жан-Клод Ван Дамм) и именно в это время проходят съемки его сцен", - подписал фото пользователь.

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На фото известный актер одет в костюм, плащ и коричневой кепке. Его сопровождает съемочная группа.

В июле стало известно, что Netflix снимает в Украине фильм с Ван Даммом. Большая часть съемок будет проходить в Киеве, также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Ответственные за работу в Украине – международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media.

Наталия Софиенко

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