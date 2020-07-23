Кино. В Украине появится фильм о геях-казаках на Запорожской Сечи - фото

В Украине снимают короткометражный фильм "Главная крепость Сечи" в рамках проекта Coming Out of Isolation 2.0

В Украине появится короткометражный фильм под названием "Главная крепость Сечи", который рассказывает о "жизни геев среди казаков". Об этом сообщается в Facebook фонда Изоляция.

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Режиссер фильма Евгений Коршунов рассказал изданию Yabl, что есть две основные идеи фильма: "Первая: в 2013 года в Запорожье произошел инцидент, где казаки наехали на местных геев за то, что те использовали слово "Сечь" в названии своего гей-форума. Отталкиваясь от этого случая, я хочу донести зрителю определенные выводы. Среди казаков прошлого были гомосексуалы, и нам не стоит этого стесняться".

Также Коршунов хочет донести, что историческим и культурным достоянием Украины могут пользоваться "все желающие независимо от пола и сексуальной ориентации".

Вторая идея фильма заключается в том, что "герои раскрывают свои образы и таланты, выходят из изоляции, не стараясь больше "нормализоваться".

Издание Bird in Flight сообщает, что съемки фильма начались 18 июля и продолжались один день. В фильме рассказывается история о том, что один из героев предается гомосексуальному влечению, однако сталкивается с оскорблениями и претензиями. Затем выясняется, что герой принадлежит к тайному сообществу, ассоциирующему себя с казаками. Узнав о происшествии, сообщество решает отомстить за обиду.

Фильм "Главная крепость Сечи" снят в рамках проекта Coming Out of Isolation 2.0, целью которого является содействие преодолению дискриминации, ксенофобии и предвзятого отношения к представителям ЛГБТ-сообщества в Украине.

18 июня сообщалось, что в парламенте Израиля будет рекордное число представителей ЛГБТ-сообщества.

Фотографии: Руслан Сингаевский/Facebook - IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives.

Владислав Сердюк

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