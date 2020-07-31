Netflix снимет в Украине фильм с Ван Дамом
Львиная доля съемок фильма Netflix The Last Mercenary будет проходить в Киеве. Жан-Клод Ван Дам и Албан Иванов - в главных ролях комедийного боевика
Американский дистрибьютор фильмов и сериалов Netflix снимет в Украине комедийный фильм The Last Mercenary с легендарным Жан-Клодом Ван Дамом в одной из главных ролей. Об этом сообщил в Facebook министр культуры Александр Ткаченко.
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По словам чиновника, это будет комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Большая часть съемок будет проходить в Киеве, также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции.
На главные роли приглашены Жан-Клод Ван Дам и Албан Иванов. Режиссер – Дэвид Шарон. Продюсеры – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Оператор-постановщик – Тьерри Арбогаст.
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Съемки уже начались и будут длиться до осени, отмечает Ткаченко. Ответственные за работу в Украине – международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media.
- В октябре 2019-го голливудский актер Том Круз прилетел в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Круз рассказал, что хочет осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Актер также посетил Одессу и Львов.
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