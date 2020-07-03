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Кино. Создатели "Мира Дикого запада" снимут сериал по мотивам Fallout - тизер

Кино. Создатели "Мира Дикого запада" снимут сериал по мотивам Fallout - тизер - Фото
Тизер сериала по мотивам Fallout (скриншот видео - Fallout, Twitter)
03.07.2020, 07:40

Над сериалом по мотивам Fallout, помимо продюсеров Джой и Нолана, будут работать Amazon Studios, Bethesda и Kilter Films

Создатели сериала "Мир Дикого запада", американские продюсеры Лиза Джой и Джонатан Нолан, снимут сериал по мотивам культовой видеоигры Fallout. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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В проекте также будут участвовать кинокомпания Amazon Studios, продюсерская компания Kilter Films и разработчики видеоигр Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks.

На официальном Twitter-аккаунте Fallout уже появился короткий тизер проекта.

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"Fallout - одна из величайших игровых серий всех времен. Каждая глава этой безумно оригинальной истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли бы провести с семьей и друзьями. Поэтому мы невероятно рады сотрудничать с Тоддом Ховардом (производитель видеоигр, - ред.) и остальными потрясающими безумцами из Bethesda, чтобы оживить эту огромную, подрывную и мрачно смешную вселенную вместе с Amazon Studios", - сказали Джой и Нолан.

Главный операционный директор Amazon Studios Альберт Ченг называет Fallout "всемирно известной франшизой, с легионами поклонников по всему миру и богатой, глубоко убедительной сюжетной линией". По его словам, Джой и Нолан – "идеальные рассказчики, чтобы воплотить ее на телевидении".

В издании отмечают, что пока проект находится на стадии разработки. Даты выхода сериала и других подробностей о проекте пока не озвучивали. В Deadline пишут, что сериал будут показывать в онлайн-кинотеатре Prime Video.

СПРАВКА. Fallout – серия видеоигр, стартовавшая в 1997 году. Действия в игре происходят в альтернативном будущем XX века после всемирной ядерной войны. Сюжет разворачивается в суровой пустыне, которая контрастирует с утопической идеей предыдущих поколений о лучшем мире, построенном с помощью ядерной энергии.

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Марк Сировой
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Мир Дикого запада сериал fallout лиза джой джонатан нолан amazon studios Bethesda
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