Кино. Создатели "Мира Дикого запада" снимут сериал по мотивам Fallout - тизер

Создатели сериала "Мир Дикого запада", американские продюсеры Лиза Джой и Джонатан Нолан, снимут сериал по мотивам культовой видеоигры Fallout. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
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В проекте также будут участвовать кинокомпания Amazon Studios, продюсерская компания Kilter Films и разработчики видеоигр Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks.
На официальном Twitter-аккаунте Fallout уже появился короткий тизер проекта.
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#PleaseStandBy. @AmazonStudios #KilterFilms pic.twitter.com/7YmLZKIPAe— Fallout (@Fallout) July 2, 2020
"Fallout - одна из величайших игровых серий всех времен. Каждая глава этой безумно оригинальной истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли бы провести с семьей и друзьями. Поэтому мы невероятно рады сотрудничать с Тоддом Ховардом (производитель видеоигр, - ред.) и остальными потрясающими безумцами из Bethesda, чтобы оживить эту огромную, подрывную и мрачно смешную вселенную вместе с Amazon Studios", - сказали Джой и Нолан.
Главный операционный директор Amazon Studios Альберт Ченг называет Fallout "всемирно известной франшизой, с легионами поклонников по всему миру и богатой, глубоко убедительной сюжетной линией". По его словам, Джой и Нолан – "идеальные рассказчики, чтобы воплотить ее на телевидении".
В издании отмечают, что пока проект находится на стадии разработки. Даты выхода сериала и других подробностей о проекте пока не озвучивали. В Deadline пишут, что сериал будут показывать в онлайн-кинотеатре Prime Video.
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