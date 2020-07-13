"Миссия невыполнима - 7" с Томом Крузом будут снимать не в Украине - режиссер

Режиссер Маккуори говорит, что команда "Миссии невыполнимой 7" действительно изучала Украину как место для съемок, однако уже выбрала другие страны

Фильм "Миссия невыполнима - 7" с известным актером Томом Крузом в главной роли снимать в Украине не будут. Об этом сообщил во время онлайн-конференции режиссер Кристофер Маккуори, передает в Facebook киножурналист Артем Заяц.

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Журналист, исходя из информации, появившейся в западных СМИ, спросил, действительно ли режиссер планирует взорвать книжный рынок "Петровка" в Киеве для фильма и выбрал ли он локации в Украине для съемок.

"Нет. Я не собирался (разрушать рынок, - ред.). Хотя, если вы покажете мне книжный рынок, который можно разрушить, то я вам покажу, как это делается", - сказал он.

По словам Маккуори, его команда провела скаутинг в Украине, изучила несколько мест и даже нашла экстраординарную локацию, однако все упирается в вопрос сопутствующей киноинфраструктуры.

"Но засада со съемками "на выезде" (за пределами США, - ред.) такова, что вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти поблизости прочие ресурсы, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. И просто мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма", - сказал режиссер.

При этом Маккуори добавил, что на каком-то этапе ему "действительно нравилась идея поснимать в Украине".

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Марк Сировой

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