"Миссия невыполнима - 7" с Томом Крузом будут снимать не в Украине - режиссер
Режиссер Маккуори говорит, что команда "Миссии невыполнимой 7" действительно изучала Украину как место для съемок, однако уже выбрала другие страны
Фильм "Миссия невыполнима - 7" с известным актером Томом Крузом в главной роли снимать в Украине не будут. Об этом сообщил во время онлайн-конференции режиссер Кристофер Маккуори, передает в Facebook киножурналист Артем Заяц.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Журналист, исходя из информации, появившейся в западных СМИ, спросил, действительно ли режиссер планирует взорвать книжный рынок "Петровка" в Киеве для фильма и выбрал ли он локации в Украине для съемок.
"Нет. Я не собирался (разрушать рынок, - ред.). Хотя, если вы покажете мне книжный рынок, который можно разрушить, то я вам покажу, как это делается", - сказал он.
По словам Маккуори, его команда провела скаутинг в Украине, изучила несколько мест и даже нашла экстраординарную локацию, однако все упирается в вопрос сопутствующей киноинфраструктуры.
"Но засада со съемками "на выезде" (за пределами США, - ред.) такова, что вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти поблизости прочие ресурсы, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. И просто мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма", - сказал режиссер.
При этом Маккуори добавил, что на каком-то этапе ему "действительно нравилась идея поснимать в Украине".
- В октябре 2019-го Том Круз прилетел в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Круз рассказал, что хочет осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Актер также посетил Одессу и Львов.
- В начале июля 2020-го владельцы книжного рынка на Петровке якобы решили переселить предпринимателей-арендаторов. По данным издания Вечерний Киев, на собрании, которое состоялось 3 июля, администрация объявила в ультимативной форме, что рынок закрывается, а на его место приедут бульдозеры новых владельцев земельного участка.
- Мэр Киева Виталий Кличко позже заявил, что пока строительство ТРЦ на территории рынка не планируется.
Читайте также: Кино. Звезду Голливуда увидели в метро Киева, и это не фейк: фото
Комментарии