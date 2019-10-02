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02.10.2019, 16:10

Том Круз прилетел во Львов: фото, видео

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Том Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видео
Том Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видео
Том Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видеоТом Круз прилетел во Львов: фото, видео

Звездный гость посетил столицу Галичины по приглашению мера Львова Андрея Садового

Американский актер Том Круз на собственном самолете прилетел во Львов, передает местный портал 032.ua.

Сообщается, что вместе с актером в город прибыл американский сценарист, режиссер и продюсер Кристофер МакКвори. Звездные гости провели встречу с мэром Львова Андреем Садовым, главой областного совета Маркияном Мальским и заместителем городского главы по вопросам развития Андреем Москаленко.

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Видео: Львівська міська рада

После небольшой экскурсии по городскому совету и ратуше Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей Львова: "Beautiful Lviv, beautiful people, beautiful country" (Красивый Львов, красивые люди, красивая страна - ред.)

  • Круз прилетел в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского, с которым вчера встречался на Банковой. Круз рассказал, что хочет осмотреть некоторые локации для своего нового проекта.
  • Сегодня утром актер посетил Одессу.

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Львівська міська рада
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Теги: Львов, кино, андрей садовый, Том Круз
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