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28.02.2019, 13:27

НОТУ о Евровидении: Признаем вину, но давайте вести диалог

НОТУ о Евровидении: Признаем вину, но давайте вести диалог - Фото
Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Общественном признали вину и пояснили, почему не получилось отправить участника от Украины на конкурс

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Настроение украинского общества сейчас таково, что все ищут виновных, поэтому Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) признает свою вину за скандал с отбором участника на песенный конкурс Евровидение-2019. Об этом на пресс-конференции заявил глава правления НОТУ Зураб Аласания.

"Если вам так нужно, НОТУ остается виноватым и признает это, окей, но предлагаем все-таки диалог для решения проблемы, а не поиска виноватых", - сказал он.

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Говоря о том, почему в нацотборе было столько участников, которые гастролируют в России и не имеют четкой позиции, Аласания сказал: "Мы были немного расслаблены в прошлом году, да и у артистов не было таких больших вызовов…И я беру на себя ответственность как компания, как Общественное, мы все чувствуем это, что мы не подняли этот вопрос, и в этот раз не уделили нужного внимания".

Член правления НОТУ Александра Кольцова добавила, что Общественное "наверное, было слишком осторожным, оценивая риски от сотрудничества с артистами... потому что боялись "не тех" сообщений наружу".

"Но мы увидели сейчас, что наибольшая опасность - это не играть по правилам. Что патриотизм - это не не пускать артистов в РФ, патриотизм - это играть по правилам. Не вышло. И мы для себя сделали очень большой вывод, что патриотизм в том, чтобы на международной арене про нас сказали, как про страну, которая играет по правилам", - сказала она.

Ранее Аласания также сказал, что, в случае победы России на конкурсе в этом году, Украина откажется от участия и в следующем.

27 февраля НОТУ отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

 

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Теги: НОТУ, Украина, евровидение, зураб аласания
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