Оккупанты незаконно вывозят экспонаты из музеев Крыма в Татарстан

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Экспонаты крымских музеев незаконно вывозят в российский Татарстан для организации выставки об истории Улуса Джурчи (Золотой Орды) и Причерноморья. Об этом свидетельствует публикация в Facebook российского центра Эрмитаж-Казань.

Отмечается, что выставку "Золотая Орда и Причерноморье" представят около 600 экспонатов из 7 музеев, в числе которых коллекции из Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Астраханского историко-архитектурного музея-заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, Феодосийского музея древностей, Ялтинского историко-литературного музея.

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Выставку планируют открыть 2 апреля 2019 в столице Татарстана (РФ).

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13 февраля сообщалось, что в оккупированной Россией Керчи обвалились античные колонны, реконструированные из аутентичных каменных блоков на раскопках Пантикапея (Митридат) на Пританее.