В оккупированной Россией Керчи обвалились античные колонны, реконструированные из аутентичных каменных блоков на раскопках Пантикапея (Митридат) на Пританее. Об этом сообщает Керч.ФМ.

Колонны начали клониться в прошлом году. В оккупационной администрации Восточно-крымского историко-культурного заповедника утверждают, что это произошло из-за колебаний температур и погодных условий. Две недели назад под колонны поставили подпорки.

Реклама

Фрагмент дорической колоннады госсовета давнеафинского полиса - техническая реконструкция, выполненная в 1976 году из аутентичных фрагментов, найденных на раскопках Пантикапея, основанного более 2600 лет назад.

Колоннада была одной из самых известных визитных карточек древней Керчи.

Смотрите также: "Денег нет": показали ночную жизнь оккупированного Крыма - видео