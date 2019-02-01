"Денег нет": показали ночную жизнь оккупированного Крыма - видео

В Крыму российские оккупанты закрывают ночные клубы. Об этом говорится в сюжете Крым. Реалии.

"Все началось с закрытия "Казантипа" в 2014 году. Свою руку к этому приложила тогдашняя "прокурор" Крыма Наталья Поклонская. После этого электронная музыка стала у новоприбывших "властей" не в фаворе – рейды правоохранителей стали для крымских клубов обычным сценарием. Не говоря уже о последствии санкций и уменьшении доходов у местных жителей", - отмечается в сообщении.

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В Симферополе диджей клуба, где звучит элекронная музыка, Владимир Казаченко рассказал, что вечеринок стало значительно меньше. Одна из причин – это санкции против РФ.

"Когда мы жили в Украине здесь таких мест (ночной клуб, - ред.) было больше в разы…У нас остался один", - отметил он.

По его словам, на танцполах людей мало даже в выходные дни, а ночные клубы стали зарабатывать в несколько раз меньше.

"Я думаю, что здесь экономическая причина – это главная составляющая, большинство людей стало беднее", - добавил он.

Он подчеркнул, что многие их "считают изгоями". "Нам выстраивают график, что мы должны вот так маршировать, выполнять", - уточнил Казаченко.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев назвал "одной из неудач" 2018 года непринятие изменений в Конституцию Украины относительно статуса временно оккупированного Крыма.