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28.12.2018, 09:45

Джемилев назвал одну из неудач 2018 года по Крыму

Джемилев назвал одну из неудач 2018 года по Крыму - Фото
Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер крымскотатарского народа отметил, что нынешний состав Верховной Рады "вряд ли успеет" внести изменения в Конституцию о статусе Крыма

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Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев назвал "одной из неудач" 2018 года не принятие изменений в Конституцию Украины относительно статуса временно оккупированного Крыма. Такое заявление Джемилев сделал 27 декабря в ходе дискуссии в Крымском доме в Киеве, сообщает Крым.Реалии.

"Одна из неудач в 2018 году – нам не удалось внести изменения в Конституцию Украины относительно статуса Крыма. Речь идет о восстановлении национально-территориальной автономии Крыма. Рабочая комиссия по поручению президента уже закончила свою работу. Сейчас необходимо созвать конституционную комиссию, которая примет это. Потом Рада отправит в Конституционный суд. Потом снова Верховная Рада должна принять (изменения, - ред.) большинством голосов", – сказал Джемилев.

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По его словам, нынешний состав Верховной Рады Украины "вряд ли успеет" внести изменения в Конституцию, но выразил надежду, что до президентских выборов в Украине парламент успеет проголосовать за изменения в первом чтении.

9 августа 2018 года президент Петр Порошенко поручал дипломатам подготовить новую резолюцию о временной оккупации украинского Крыма к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН, "чтобы остановить какие бы то ни было спекуляции относительно статуса" полуострова.

РФ оккупировала Крым в 2014 году. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. 

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Теги: петр порошенко, изменения в конституцию, статус крыма, Мустафа Джемилев
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